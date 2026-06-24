Novo odkritje Ivana Šprajca: majevsko mesto, ki ga je rastje tisoč let ščitilo pred roparji

Pred kratkim je Ivan Šprajc, slovenski arheoastronom in predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije, z ekipo odkril najdišče, ki so ga poimenovali Minanbé, so sporočili iz ZRC SAZU.

Kot je povedal Ivan Šprajc (na arhivski fotografiji), mesto leži v tako gosti džungli, da so se do njega lahko prebili šele, ko so izsekali okoli pet kilometrov poti, po kateri so napredovali s štirikolesniki in še enkrat toliko poti opravili peš. FOTO: Jure Eržen

Minanbé je arheologom doslej še neznano majevsko mesto, ki so ga odkrili v biosferi Calakmul v mehiški zvezni državi Campeche. Že zadnjih tisoč let je bilo povsem prekrito z gostim rastjem, kar pomeni, da po njem niso plenili roparji. Kot je povedal Šprajc, mesto leži v tako gosti džungli, da so se do njega lahko prebili šele, ko so izsekali okoli pet kilometrov poti, po kateri so napredovali s štirikolesniki in še enkrat toliko poti opravili peš.

Ime, ki so ga mestu nadeli raziskovalci, pomeni »brezpotje« ali »ni poti«. Marsikje jim pri odkrivanju namreč pomagajo opuščeni kolovozi, ki so nekoč služili za prevoz lesa. V tem primeru v širši okolici niso naleteli na nobenega.

Arheolog Ivan Šprajc je na mehiškem polotoku Jukatan z ekipo odkril majevsko mesto. FOTO: ZRC SAZU

Do starega majevskega mesta jih je tako pripeljala lidarska tehnologija, s pomočjo katere so ugotovili, da se pod bujnim rastjem na približno 15 hektarjih površine skrivajo ostanki stavb. S podrobnejšim pregledom terena so ugotovili, da tam res leži urbano središče s trgi, na katerih so stale palače in svetišča, mesto pa je bilo obkroženo s poljedelskimi terasami in kanali za upravljanje z vodo. O odkritju je mehiški Inštitut za antropologijo in zgodovino (INAH) objavil tudi video, v katerem Šprajc v španščini razlaga o pomembnem odkritju.

Do starega majevskega mesta jih je pripeljala lidarska tehnologija, s pomočjo katere so ugotovili, da se pod bujnim rastjem na približno 15 hektarjih površine skrivajo ostanki stavb. FOTO: ZRC SAZU

Posebno pa je ekipo pritegnilo odkritje piramide, ki v višino meri 13 metrov. Iz nje so razvidne vse prvine majevskega arhitekturnega stila, imenovanega Río Bec, za katerega je značilna raba fino obdelanega kamna, prav tako pa tudi gradnja stopnišč in dekorativnih elementov na pročeljih. Poleg tega pa so našli tudi 14 kamnitih stel in oltarjev.

Našli so tudi 14 stel in oltarjev. Na nekaterih so razvidni hieroglifski zapisi in ikonografski prikazi. FOTO: ZRC SAZU

Ti so bili razvrščeni ob cesti, ki povezuje osrednji del mesta s severovzhodnim.

Za najzanimivejšo od stel so raziskovalci izbrali tisto, na kateri je prikazan prizor sekanja glave, zato so ga poimenovali s številko ena. FOTO: ZRC SAZU

Na nekaterih so razvidni hieroglifski zapisi in ikonografski prikazi, kar verjetno pomeni, da je mesto Minanbé imelo pomembno vlogo tako kot versko, kot tudi politično središče, so navedli pri INAH. Eden od zapisov v hieroglifih bržčas izvira s konca 7. stoletja našega štetja. Zelo verjetno je, da gre za najstarejši zapis na tem območju.

Ivan Šprajc, slovenski arheoastronom in predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije. FOTO: Jože Suhadolnik

Za najzanimivejšo od stel so raziskovalci izbrali tisto, na kateri je prikazan prizor sekanja glave, zato so ga poimenovali s številko ena. Pri datiranju tega majevskega mesta pa jim je pomagal koledarski zapis z letnico 849 na vrhu spomenika.

Arheologi so med raziskovanjem naleteli še na mnoge druge spomenike. Nekateri od njih recimo prikazujejo majevske vladarje z razkošnimi pernatimi pokrivali in bogatim nakitom.

Raziskovalci so naleteli tudi na mnoge druge spomenike, od katerih nekateri prikazujejo majevske vladarje z razkošnimi pernatimi pokrivali in z bogatim nakitom. Zanimivo je tudi, da so nekateri oltarji in stele namerno poškodovani ali premaknjeni, kar namiguje na možne ideološke ali politične spremembe, do katerih je prišlo po zatonu in propadu mesta.