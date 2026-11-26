Miss Universe se je v dveh letih iz svetovnega lepotnega spektakla spremenil v areno sporov, obtožb o prirejanju rezultatov in poslovnih obračunavanj. Medtem ko je letošnji, 75. izbor pred dnevi dobil zgodovinsko zmagovalko – prvič je krono osvojila poročena ženska in mati iz Portorika –, se Slovenija na svetovnem odru ni predstavila. Ivo Boscarol je namreč že po lanskih škandalih podvomil o nadaljevanju sodelovanja. Po naših informacijah licence ni podaljšal. Čeprav se je Portoričanka Jennifer Barreto na letošnjem izboru v San Juanu zapisala v zgodovino, tudi jubilejni izbor ni minil brez zapletov. Po poročanju tujih medijev so se pred finalom vrstili umiki tekmovalk zaradi vizumskih težav in poslovnih sporov, obtožbe o nepravilnostih pa so dodatno obremenile ugled organizacije. Težave ...