Ivo Boscarol z Radiem Odiseja vstopa na slovenski radijski trg

Odiseja, ljubljansko prizorišče za kino, koncerte in druge dogodke, širi svojo ponudbo z Radiem Odiseja. Novi radio je pred kratkim začel oddajati prek sistema DAB+, poslušalcem po vsej Sloveniji pa obljublja kombinacijo glasbe, aktualnih informacij, kulturnih vsebin in lastne produkcije. Njegov slogan je Tvoja pot do zabave.

Glavni in odgovorni urednik Radia Odiseja je Ivo Boscarol, ki želi ustvariti program za različne generacije in glasbene okuse. »Želeli smo ustvariti radio, ki ljudi povezuje, ne razdvaja. Radio, ki ni namenjen le eni generaciji ali enemu glasbenemu okusu, ampak ponuja prostor za različne ljudi, ideje in zgodbe,« je povedal.

Kot je pojasnil, se je zamisel o novem radiu začela oblikovati pred dvema letoma, ko se je o projektu pogovoril z Leom Oblakom. Ta mu je pomagal pri prijavi za radijsko frekvenco in svetoval pri razvoju projekta. Po pridobitvi frekvence sredi poletja je morala ekipa v kratkem času urediti studio, sestaviti ekipo in začeti oddajati.

Kdo bodo ključni ljudje

Informativni program bo vodil Jure Peterka, ki je obenem vršilec dolžnosti glasbenega urednika. Poleg aktualnih informacij bo program zajemal teme s področij kulture, tehnologije, življenjskega sloga, prometa in vremena. Dnevnega političnega dogajanja ne načrtujejo, temveč želijo več prostora nameniti pozitivnim zgodbam, ki pogosto ostanejo spregledane.

»Ne želimo vam govoriti, kaj morate poslušati. Želimo vam ponuditi glasbo in informacije, zaradi katerih boste želeli ostati z nami,« je dejal Peterka.

Radio Odiseja vstopa na slovenski medijski trg. FOTO: Sandi Fiser

Poslušalci bodo lahko sodelovali tudi pri oblikovanju glasbene podobe radia. Na spletni strani bodo lahko glasovali za skladbe in jih ocenjevali, algoritem pa bo glede na njihovo priljubljenost prilagajal njihovo zastopanost v programu.

Za razvoj lastnih vsebin bo skrbel Grega Javornik, urednik programa in lastne produkcije. Med načrtovanimi formati so intervjuji, posebne oddaje, podkasti, glasbene seanse in zgodbe iz zakulisja.

»Dobra glasba in informacije so temelj, osebnost radia pa ustvarijo ljudje in njihove zgodbe. Prav zato želimo ustvarjati lastne vsebine, ki poslušalca pritegnejo in mu dajo razlog, da se vrača,« je poudaril Javornik.

Povezava z Odisejo bo omogočala tudi sodelovanje z blagovnimi znamkami pri pripravi posebnih vsebin in projektov, povezanih s koncerti, kinom ter drugimi dogodki.

Radio Odiseja je mogoče poslušati prek sistema DAB+ v avtomobilu in na drugih združljivih napravah, pa tudi prek spletne strani Radio-Odiseja.si ter drugih radijskih platform. Z novim projektom želi Odiseja svoje vsebine razširiti zunaj fizičnega prizorišča in doseči poslušalce po vsej Sloveniji.