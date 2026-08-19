Daneu in Sagadin o prihodu Dončićevih LA Lakers: Več za Slovenijo kot košarko

Luka Dončić bo med 20. in 24. avgustom v Sloveniji gostil soigralce iz Los Angeles Lakers. Kaj lahko njihov obisk prinese Sloveniji, turizmu in slovenski košarki? Ivo Daneu pravi, da bo pomenil več za Slovenijo kot za samo košarko, Zmago Sagadin pa v Dončiću vidi vse pomembnejšega ambasadorja države. Slovenska javnost je pred mesecem dni zastrigla z ušesi, ko so ameriški novinarji, ki podrobno spremljajo Los Angeles Lakers, prvič objavili novico o pripravljalnem taboru moštva v Ljubljani. Luka Dončić je po odhodu LeBrona Jamesa prvo ime zvezdniške franšize in v kapetanskem slogu skrbi za povezovanje ter gradnjo moštvenega duha z novimi soigralci. Prav temu bo namenjeno štiridnevno druženje v slovenski prestolnici, košarkarski treningi naj ne bi bili del programa. FOTO: Afp »Luka bo najel ...