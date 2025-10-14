Z vrha Ikee naravnost med begunce

Švedska vlada je za naslednjega visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) nominirala dosedanjega direktorja pohištvenega velikana Ikea Jesperja Brodina. Gre za nenavaden korak, saj so to mesto doslej zasedali predvsem diplomati in politiki.

Brodin, ki bo prihodnji mesec odstopil z vrha podjetja, se s tem pridružuje skupini kandidatov, med katerimi so tudi nekdanji finski zunanji minister, turški veleposlanik pri ZN ter nekdanja ministra za migracije Belgije in Švice.

»Bil sem prijetno presenečen, da je vlada pomislila name, saj je to precej nenavadno za poslovnega vodjo,« je ob nominaciji za Financial Times dejal Brodin. Po njegovih besedah želi vlogo UNHCR okrepiti s povezovanjem družbenih področij, ki so doslej pogosto ločena – od podnebnih izzivov do migracij.

Agencija se, podobno kot sama OZN, sooča z velikimi vprašanji o svoji prihodnosti po velikih proračunskih varčevalnih ukrepih ZDA in nekaterih evropskih držav. Ameriški predsednik Donald Trump je letos zmanjšal ameriško financiranje agencije z dveh milijard dolarjev na približno 390 milijonov dolarjev, medtem ko so Nemčija, Francija in Italija prav tako zmanjšale svojo podporo.

Pomembni časi

Agencijo je zadnje desetletje vodil Italijan Filippo Grandi, ki bo konec leta zapustil položaj. Julija je za Financial Times povedal, da »katastrofalni« proračunski varčevalni ukrepi spodbujajo večjo migracijo v Evropo. Begunci iz držav, kot sta Sudan in Čad, se odpravljajo na sever, namesto da bi ostali v svoji domači regiji, kjer so prej našli podporo, je dejal.

56-letni Brodin se je Ikei pridružil že leta 1995 kot menedžer prodaje v Pakistanu, nato pa prevzel prodajo v celotni jugovzhodni Aziji, na čelo podjetja Ingka Group je prišel leta 2017 in v podjetju začel spodbujati spletno prodajo.

Revija Time ga je leta 2024 uvrstila na seznam sto najvplivnejših oseb na svetu. Brodin je, kot pravi sam, že prej sodeloval z UNHCR pri pomoči beguncem iz Ukrajine po ruski invaziji leta 2022 ter pri zaposlovanju sirskih beguncev v taboriščih v Jordaniji.

»Združeni narodi preživljajo pomembne čase in spremembe ter iščejo voditelje, ki imajo izkušnje iz velikih organizacij, ki delujejo v številnih državah,« je dejal Brodin. »Ker sem vodil eno največjih podjetij v lasti fundacije s 170.000 zaposlenimi v 43 državah, so menili, da sem primeren.«

Švedski minister za mednarodni razvoj Benjamin Dousa je pri tem dejal, da bo človek z gospodarskimi izkušnjami, kakršen je Brodin, še posebej ob velikih izzivih, s katerimi se ZN soočajo zdaj, zelo okrepil delovanje Združenih narodov in znal zagotoviti učinkovito porabo sredstev, saj prihodnja humanitarna prizadevanja zahtevajo nove oblike vodenja.

O končni izbiri bo odločal generalni sekretar ZN António Guterres, imenovanje pa bo morala potrditi še generalna skupščina ZN.