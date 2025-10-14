  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Z vrha Ikee naravnost med begunce

    Desnosredinska vlada v Stockholmu je za visoki položaj Združenih narodov predlagala poslovneža Jesperja Brodina, kar je redkost v mednarodni politiki.
    Visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR) bi lahko postal dosedanji direktor pohištvenega velikana Ikea Jesper Brodin. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR) bi lahko postal dosedanji direktor pohištvenega velikana Ikea Jesper Brodin. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    V. M.
    14. 10. 2025 | 14:00
    14. 10. 2025 | 14:40
    3:33
    Švedska vlada je za naslednjega visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) nominirala dosedanjega direktorja pohištvenega velikana Ikea Jesperja Brodina. Gre za nenavaden korak, saj so to mesto doslej zasedali predvsem diplomati in politiki.

    Brodin, ki bo prihodnji mesec odstopil z vrha podjetja, se s tem pridružuje skupini kandidatov, med katerimi so tudi nekdanji finski zunanji minister, turški veleposlanik pri ZN ter nekdanja ministra za migracije Belgije in Švice.

    »Bil sem prijetno presenečen, da je vlada pomislila name, saj je to precej nenavadno za poslovnega vodjo,« je ob nominaciji za Financial Times dejal Brodin. Po njegovih besedah želi vlogo UNHCR okrepiti s povezovanjem družbenih področij, ki so doslej pogosto ločena – od podnebnih izzivov do migracij.

    Agencija se, podobno kot sama OZN, sooča z velikimi vprašanji o svoji prihodnosti po velikih proračunskih varčevalnih ukrepih ZDA in nekaterih evropskih držav. Ameriški predsednik Donald Trump je letos zmanjšal ameriško financiranje agencije z dveh milijard dolarjev na približno 390 milijonov dolarjev, medtem ko so Nemčija, Francija in Italija prav tako zmanjšale svojo podporo.

    Pomembni časi

    Agencijo je zadnje desetletje vodil Italijan Filippo Grandi, ki bo konec leta zapustil položaj. Julija je za Financial Times povedal, da »katastrofalni« proračunski varčevalni ukrepi spodbujajo večjo migracijo v Evropo. Begunci iz držav, kot sta Sudan in Čad, se odpravljajo na sever, namesto da bi ostali v svoji domači regiji, kjer so prej našli podporo, je dejal.

    56-letni Brodin se je Ikei pridružil že leta 1995 kot menedžer prodaje v Pakistanu, nato pa prevzel prodajo v celotni jugovzhodni Aziji, na čelo podjetja Ingka Group je prišel leta 2017 in v podjetju začel spodbujati spletno prodajo.

    Revija Time ga je leta 2024 uvrstila na seznam sto najvplivnejših oseb na svetu. Brodin je, kot pravi sam, že prej sodeloval z UNHCR pri pomoči beguncem iz Ukrajine po ruski invaziji leta 2022 ter pri zaposlovanju sirskih beguncev v taboriščih v Jordaniji.

    »Združeni narodi preživljajo pomembne čase in spremembe ter iščejo voditelje, ki imajo izkušnje iz velikih organizacij, ki delujejo v številnih državah,« je dejal Brodin. »Ker sem vodil eno največjih podjetij v lasti fundacije s 170.000 zaposlenimi v 43 državah, so menili, da sem primeren.«

    Švedski minister za mednarodni razvoj Benjamin Dousa je pri tem dejal, da bo človek z gospodarskimi izkušnjami, kakršen je Brodin, še posebej ob velikih izzivih, s katerimi se ZN soočajo zdaj, zelo okrepil delovanje Združenih narodov in znal zagotoviti učinkovito porabo sredstev, saj prihodnja humanitarna prizadevanja zahtevajo nove oblike vodenja.

    O končni izbiri bo odločal generalni sekretar ZN António Guterres, imenovanje pa bo morala potrditi še generalna skupščina ZN.

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Novice  |  Črna kronika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novice  |  Slovenija
    Šport  |  Nogomet
    Novice  |  Slovenija
