Iz klimatske naprave lahko na dan priteče tudi 15 litrov vode: ne zavrzite je

V vročih in vlažnih dneh lahko klimatska naprava proizvede presenetljivo veliko kondenzirane vode. Raziskovalci so pri posameznih napravah izmerili celo od 8,63 do 15,1 litra na dan. Čeprav takšna voda brez ustrezne obdelave ni primerna za pitje ali pripravo hrane, jo lahko koristno porabimo za zalivanje, splakovanje stranišča in nekatera druga opravila, pri katerih ne potrebujemo pitne vode.

Pri uporabi pa je pomembno, kako čisti so klimatska naprava, odtočne cevi in posoda, v kateri vodo zbiramo. Kako kondenz nastane, za kaj vse ga lahko uporabimo in na kaj moramo biti pri tem pozorni, preberite na Deloindom.si.