Iz Maroka v Evropo v majici angleškega nogometnega zvezdnika

Ko je 19-letni Abde Ellakkoh skočil v morje med Marokom in špansko enklavo Ceuta, je imel na sebi majico angleškega nogometnega reprezentanta Juda Bellinghama. Za njim je bila nevarna pot čez morje, pred njim pa želja po drugačnem življenju v Evropi. Mladi Maročan je za britanski časnik The Telegraph povedal, da si želi priti v Španijo, nato pa morda nadaljevati pot proti Angliji, kjer bi študiral in si poiskal delo. Njegov cilj ni bil le priti v Evropo, temveč predvsem najti priložnost za prihodnost. »Rad imam svojo državo, vendar tam ne vidim prihodnosti. Vse je drago in življenje je težko,« je povedal. Kot je pojasnil, si želi študirati, delati in pomagati svoji družini. Do Ceute je plaval približno tri ure in pol. Za številne mlade iz Maroka je španska enklava na severu Afrike simbol ...