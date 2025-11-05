Iz Mure z ljubeznijo, ponosom, a tudi grenkobo

V nadaljevanju preberite tudi:

Sleherni delavec Mure ima svojo življenjsko zgodbo in na koncu najbrž tudi veliko bolečino. S 6500 zaposlenimi tekstilnega­ velikana nihče ni bil sposoben ukrojiti po meri in v kontekstu novih, sodobnih poslovnih izzivov.

Bojan in Ružica Gorčan iz Murske Sobota sta bila muraša, kot se je pogovorno reklo tistim, ki so bili zaposleni v enem od največjih gospodarskih stebrov Pomurja – v nekdanji tekstilni tovarni Mura. Bila sta dva od 6500 delavcev, kolikor jih je ta zaposlovala na vrhuncu moči ob prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta 20. stoletja. Bojan je delal v skladišču surovin, in to 31 let. Preživel je dva stečaja podjetja. Ružica je bila šivilja 38 let, doživela je tri stečaje.