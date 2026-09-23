Iz nekdanje drvarnice je nastal dom na vsega 25 kvadratnih metrih

Na prvi pogled si je težko predstavljati, da je mogoče na zgolj 25 kvadratnih metrih ustvariti dom, ki ponuja vse za udobno bivanje. A prav to je uspelo pri prenovi nekdanje drvarnice v zgodovinskem jedru Ajdovščine.

Ker objekta zaradi prostorskih omejitev niso mogli povečati, je morala arhitektka Sanja Premrn vsak centimeter izkoristiti premišljeno. Klasične rešitve so zato nadomestili večnamenski elementi, odprt tloris in skrbno načrtovani prostori za shranjevanje. Velike odprtine v notranjost prinašajo svetlobo, zaradi česar majhna hiša deluje precej bolj zračno, kot bi pričakovali glede na njeno površino.

Projekt dokazuje, da kakovost bivanja ni nujno odvisna od velikosti doma, temveč predvsem od dobre zasnove in premišljenih rešitev.

Kako je bila videti nekdanja drvarnica, katere arhitekturne rešitve omogočajo udobno bivanje na tako majhni površini in kako je hiša urejena danes, si oglejte na Deloindom.si.