    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    FOTO: Pivovarna Laško Union
    Galerija
    FOTO: Pivovarna Laško Union
    Promo Delo
    30. 10. 2025 | 14:53
    4:27
    A+A-

    Po dveh letih predanega sodelovanja s partnerji je ekipi projekta Laško bivaki za bele vrhove uspelo uresničiti izjemno vizijo – iz več kot 117.000 odpadnih pločevink je nastal prvi gorski bivak iz recikliranega aluminija.

    Novi bivak, postavljen pod Akom kot naslednik nekdanjega bivaka III, je pomemben mejnik v trajnostnih prizadevanjih in simbolizira moč skupnosti, sodelovanja in odgovornega ravnanja z naravo.

    Projekt, ki se je uradno začel na dan Zemlje, 22. aprila 2024, z zavezo ohranjanju gorskih habitatov, je na pobudo blagovne znamke Laško rezultat partnerstva med Planinsko zvezo Slovenije, podjetji Slopak, Talum, Impol, Kolektor KOV in drugimi sodelujočimi, ki so združili moči z jasnim ciljem – ohraniti lepoto slovenskih gora in iz odpadnih pločevink ustvariti nekaj trajnega in uporabnega.

    Dve leti sodelovanja, ena skupna vizija

    Med majem in septembrom 2024 so planinci in obiskovalci gora na 14 najbolj obiskanih gorskih izhodiščih po Sloveniji v posebej označenih zbiralnikih zbirali odpadne pločevinke. Akcija je presegla pričakovanja – zbralo se je dve toni aluminija, kar ustreza približno 117.000 pločevinkam.

    Sledil je proces, ki je dokazal, kako močno vlogo ima sodelovanje pri ustvarjanju krožnih rešitev:

    • Slopak je oktobra 2024 zbrane pločevinke pripravil za reciklažo.
    • Talum je v novembru in decembru aluminij stalil ter pretopil v kakovostno surovino.
    • Impol je v začetku leta 2025 surovino zvaljal v aluminijaste plošče, namenjene izdelavi bivaka.
    • KOV Kolektor je med marcem in junijem 2025 iz teh plošč zasnoval in sestavil konstrukcijo.
    • Planinska zveza Slovenije (PZS) je v juniju in juliju 2025 poskrbela za pridobitev vseh dovoljenj in postavitev prvega bivaka.

    Rezultat je izjemen primer krožnega gospodarstva v praksi – dokaz, da lahko z odgovornim ravnanjem z materiali in skupnimi prizadevanji ustvarimo nove, trajnostne rešitve za prihodnost. Kako so pločevinke postale bivak?

    Več kot objekt – simbol odgovornosti

    Novi bivak iz recikliranega aluminija je mnogo več kot le zatočišče za gorske popotnike. Je simbol sodelovanja, skrbi za okolje in spoštovanja do Zlatorogovega kraljestva. Vsaka pločevinka, ki je postala del bivaka, nosi sporočilo o moči majhnih dejanj in o tem, kaj lahko dosežemo, ko združimo moči za skupni cilj.

    Ambasador projekta, legendarni alpinist Viki Grošelj, je ob predstavitvi poudaril, da projekt »dokazuje, kako lahko iz preprostih, vsakdanjih stvari – kot je pločevinka – nastane nekaj veličastnega, če nas pri tem vodi odgovornost do narave in skupnosti.«

    Poglejte, kaj je o projektu povedal Viki Grošelj:

     

    Pogled v prihodnost: še dva bivaka do leta 2027

    Prvi bivak iz recikliranega aluminija je šele začetek. Projektna ekipa in partnerji načrtujejo, da bodo do leta 2027 postavili še dva nova bivaka, prav tako izdelana iz pločevink, zbranih po slovenskih gorah.

    S tem se nadaljuje skupna zaveza – povezovati ljudi, ozaveščati o pomenu trajnosti in varovanja naravnega okolja ter hkrati spodbujati krožno gospodarstvo v praksi.

    Zahvala gre vsem prostovoljcem, planincem, partnerjem in obiskovalcem gora, ki so prispevali k uspehu projekta. Njihova zavzetost, odgovornost in sodelovanje so omogočili, da je danes v slovenskih gorah mogoče najti bivak, ki ni le arhitekturni dosežek, temveč tudi simbol skupne skrbi za čiste, varne in lepe gore.

    Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško Union
    Več iz teme

    bivakpohodništvoLaško bivakiTrajnostZlatorogovo kraljestvo
