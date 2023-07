Iz Sanaderjeve vile v hrvaške muzeje

V nadaljevanju preberite:

Če si bo nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader, ko bo nekoč v prihodnosti zapustil zagrebški zapor Remetinec, želel ogledati umetnine, ki so bile nekoč v njegovi lasti, bo moral najprej na muzejskih blagajnah poravnati vstopnino.

Na Hrvaškem so se namreč odločili, da bodo ducat slik, ki so bile nekoč njegove, razdelili med tamkajšnje muzeje. Med njimi so izdelki pomembnih hrvaških slikarjev, kot so Vlaho Bukovac, Mato Celestin Medović in Emanuel Vidović.

Odločitev, da bodo v javnih zbirkah pristala nekatera nekoč Sanaderjeva umetniška dela iz časa rojevanja hrvaške umetniške moderne, ki so jih zaplenili že pred 13 leti, pomeni velik preobrat od prejšnje napovedi. Aprila letos je namreč hrvaška država napovedala, da bodo pristala na javni dražbi, s čimer bi v državno malho kapnil del denarja oziroma milijonov, ki jih država na podlagi razsodb terja od bivšega premiera.

Ta je pravnomočno obsojen zaradi korupcijskih afer Fimi Media, Planinska in Ina-Mol. Na začetku letošnjega leta so hrvaški mediji pisali, da so mu odmerili skupno 18 let in osem mesecev ječe.

Tedaj so tudi poročali, da je bil po raznih priporih in zaporih že več kot sedem let in pol, po raznih izpustitvah in vračanjih za rešetke pa je v zaporu Remetinec na območju istoimenske četrti na jugu Zagreba dokončno od leta 2019, ko so mu v prvem primeru Planinska dosodili šest let zapora. Ko ga bo zapustil, utegne biti star že okoli 80 let.