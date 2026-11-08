Iz trga bo umaknjenih 188.000 ton oljčnega olja

Španija, največja svetovna proizvajalka in izvoznica oljčnega olja, bo prvič uporabila ukrep začasnega umika dela proizvodnje s trga, da bi preprečila nadaljnje padanje odkupnih cen. Od novembra 2026 bodo oljarne morale v skladišča umakniti 12 odstotkov svoje mesečne proizvodnje. Ukrep bo veljal do 30. septembra 2027, z njim pa naj bi s trga začasno umaknili približno 188.000 ton oljčnega olja, poroča Euronews.

Odločitev je posledica pričakovane obilne letine in že visokih zalog. Začetne zaloge so znašale 357.040 ton, letošnja proizvodnja pa naj bi dosegla 1,6 milijona ton. Skupna ponudba je tako najmanj 20 odstotkov višja od povprečja zadnjih šestih sezon, kar je zakonski pogoj za uporabo ukrepa.

Španski družbi Dcoop in Acesur sta se dogovorili za nakup družbe Deoleo Holding, hčerinske družbe skupine Deoleo, ki ima v lasti znani blagovni znamki Carbonell in Hojiblanca. FOTO: Reuters

Zaradi izdatne ponudbe so cene že občutno padle. Španski proizvajalci so v začetku novembra za kilogram ekstra deviškega oljčnega olja prejemali približno tri evre, medtem ko je bila cena leto prej okoli štiri evre. Španija sicer predstavlja približno 45 odstotkov svetovne in 70 odstotkov evropske proizvodnje oljčnega olja, deleža pa se spreminjata glede na letino.

Slovenija oljčno olje uvaža predvsem iz Italije, Grčije in Španije. Po podatkih UN Comtrade je leta 2025 uvoz deviškega oljčnega olja iz Italije znašal približno 971 ton, iz Grčije 441 ton, iz Španije pa 342 ton. Manjše količine so prispevale še Hrvaška (56 ton) in Albanija (devet ton). Španija je tako predstavljala približno 19 odstotkov slovenskega uvoza deviškega oljčnega olja, ki je iz te države dosegel vrednost okoli 2,33 milijona dolarjev.

Cene oljčnega olja so v preteklih letih močno narasle zaradi suše in vročinskih valov, ki so prizadeli pridelavo. Z okrevanjem proizvodnje se zdaj razmere obračajo v nasprotno smer.

Slovenija oljčno olje uvaža predvsem iz Italije, Grčije in Španije. FOTO: Afp

Vzporedno tudi velika konsolidacija industrije

V oljčnem sektorju se ob tem obeta pomemben prevzem. Španski družbi Dcoop in Acesur sta se dogovorili za nakup družbe Deoleo Holding, hčerinske družbe skupine Deoleo, ki ima v lasti znani blagovni znamki Carbonell in Hojiblanca.

Posel celotno družbo vrednoti na 520 milijonov evrov z vključenim dolgom. Kupca nameravata pridobiti 91,99-odstotni delež, ob sodelovanju preostalih delničarjev pa bi lahko prevzela celotno družbo. Za zaključek posla so potrebna regulatorna soglasja in odobritev delničarjev Deolea.