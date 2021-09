Iz zapuščenega skladišča je nastal sanjski dom

Španska Ibiza, tretji največji balearski otok, ki sicer slovi po divjih zabavah in lepih plažah, ima tudi skrite kotičke – vasi in manjše kraje, kamor zabave željni počitnikarji ne zaidejo. In prav na tako odmaknjeni gorski parceli na severu Ibize je tudi sto let star objekt, ki ga je arhitekt ter lastnik birojev Ibiza Interiors in Nieuw Jurjen van Hulzen, spremenil v sodobni dom z mislijo na lokalno arhitekturo.