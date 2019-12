Iz živalskega vrta v Osijeku pobegnila volkulja

FOTO: Facebook

Zatem ko so Hrvati pred dobrim mesecem iskali pobeglega 600-kilogramskega bika Jerryja iz dalmatinskega Kaštela Starega, ki je pobegnil pred zanesljivim koncem v klavnici, so sedaj naši sosedje na lovu na leto in pol staro volkuljo.Kot piše Jutarnji list, je volkulja včeraj okoli 15. ure pobegnila iz živalskega vrta v Osijeku, kjer je preživela le nekaj dni. Po rodu je namreč Zagrebčanka, z njo so nameravali Osiječani obnoviti prisotnost volkov, ki jih že nekaj časa nimajo. V ta namen so se že dogovorili za uvoz samca iz Stockholma. Ta naj bi v Slavonijo prišel čez mesec.Volkulja se je izkazala za spretno. Da se ne nahaja v svoji ogradi, pač pa na dvorišču, so uslužbenci opazili, a ko so jo skušali vrniti vanjo, se je preplašila in pobegnila proti zunanji ogradi živalskega vrta, tam poiskala pot pod njo in izginila v bližnjem gozdu.Seveda bi jo radi živo in zdravo vrnili v živalski vrt, o izgubi so obvestili policiste, veterinarje in policiste.Žal pa gozd ni le običajen gozd. Kot dodaja portal, ki se sklicuje na ravnatelja živalskega vrta, je gozd miniran, iskanje v njem ne pride v poštev.