    Zanimivosti

    Izbruh bakterijskega meningitisa v Veliki Britaniji se morda umirja

    Število primerov se je povzpelo na 29. Poteka pospešeno cepljenje in zdravljenje z antibiotiki, ponekod cepiva že primanjkuje.
    Univerza v Kentu je v minulih dneh že uvedla cepljenje za pet tisoč študentov na kampusu. FOTO: Chris J Ratcliffe/ Reuters  
    Delo
    20. 3. 2026 | 15:45
    20. 3. 2026 | 15:47
    7:12
    Po izbruhu bakterijskega meningitisa B v Kentu v Canterburyju v Veliki Britaniji, zaradi katerega sta umrla 21-letni študent in 18-letna dijakinja, so se minule dni na univerzitetnem kampusu v Kentu vile vrste za cepljenje. Britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA) je sporočila, da se je število primerov povzpelo na 29, pri skoraj polovici primerov so potrdili meningitis B. 

    Izbruh bolezni, ki se med drugim kaže z visoko temperaturo, glavobolom, bruhanjem, otrdelim vratom in kožnim izpuščajem ter je ob meningokokni sepsi lahko smrtonosna, se je v Kentu pojavil konec prejšnjega tedna, povezan pa je z druženjem mladih v tamkajšnjem nočnem klubu Chemistry. 

    Prvi primer so potrdili 13. marca, zdravstvene oblasti pa so nato hitele z identifikacijo tesnih stikov obolelih, v Canterburyju so vzpostavili več točk, kjer delijo antibiotike, k zaustavitvi širjenja bolezni z antibiotiki je vse, ki so bili v klubu konec tedna pred izbruhom, pozval tudi britanski premier Keir Starmer. Univerza v Kentu je medtem že uvedla cepljenje za pet tisoč študentov na kampusu.

    Z nakupom cepiv hitijo tudi drugi prebivalci, zato se lekarne že soočajo s pomanjkanjem, toda britanski minister za zdravje Wes Streeting je takšno ravnanje ljudi označil za nepotrebno, četudi je izbruh označil za brez primere in dejal, da razmišljajo, da bi razširili splošno kampanjo cepljenja oziroma je pozval pristojne institucije, naj ponovno preučijo, kdo bi moral biti upravičen do cepljenja proti meningitisu B v okviru javnega zdravstva.

    Tudi na medicinski fakulteti univerze v Galwayu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prepričani, da splošno tveganje za širšo britansko javnost ostaja zelo nizko. Število domnevnih primerov v prihodnjih dneh bi se lahko še povečalo, saj ima bolezen inkubacijsko dobo do deset dni. 

    Izbruh povezujejo z druženjem mladih v nočnem klubu Chemistry. FOTO: Chris J Ratcliffe/ Reuters

    Toda kot je videti danes, je izbruh morda že dosegel vrhunec, saj se stopnja naraščanja okužb upočasnjuje, toda razmere ostajajo resne, saj so vsi primeri zahtevali hospitalizacijo. Do včeraj popoldne so opravili več kot 2300 celjenj in razdelili skoraj 10000 odmerkov antibiotikov. Po besedah strokovnega direktorja UKHSA, profesorja Robina Maya še vedno poskušajo ugotoviti, ali je virus meningitisa B v tem izbruhu postal bolj prenosljiv, njegove besede povzema Guardian.

    Že od začetka izbruha delajo neprekinjeno, da bi bolje razumeli to bolezen, vključno s sekvenciranjem DNK oziroma genoma seva. Toda genom te bakterije je približno 100-krat večji od covida, zato je veliko bolj zapleten, je pojasnjeval za Times Radio.

    Osredotočajo se na raziskovanje, ali se je pri bakterijah kaj spremenilo, kar bi lahko povečalo verjetnost širjenja oziroma povzročanja bolezni. A začetna genetska analiza je pokazala, da bi cepivo, ki je trenutno na voljo v Kentu, moralo zagotavljati zaščito. Sev, ki je povzročil izbruh v Kentu, v Združenem kraljestvu kroži že približno pet let.

    Glavni vir okužb je običajno zdrav prenašalec

    Invazivna meningokokna bolezen je huda nalezljiva bolezen, povzroča jo več skupin bakterije Neisseria meningitidis. Pri nekaterih zdravih ljudeh nahaja v sluznici nosno-žrelnega predela (pri 2 odstotkih mlajših od 5 let, pri 25 odstotkih mladostnikov med 15 in 19 letom). Glavni vir okužb je običajno zdrav prenašalec, ki po navadi sam ne zboli. Prenos povzročitelja je kapljičen, za prenos so najbolj tvegani zelo tesni, dolgo časa trajajoči stiki z bolnikom, predvsem pa intimnimi stiki, kot so poljubljanje ali kajenje istih elektronskih cigaret. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki, predvsem pa osebe z okrnjeno imunostjo.

    Čas od okužbe do izbruha bolezni je običajno 3–4 dni, lahko tudi 10. Bolnik je kužen, dokler so v izločkih prisotne žive bakterije, ki pa jih uničimo že v 24 urah po uvedbi antibiotičnega zdravljenja.

    Bolezen običajno poteka zelo naglo, včasih je bolnik že po nekaj urah nezavesten. Posebno huda oblika je meningokokna sepsa. 

    Zdravljenje je antibiotično, v večini primerov v bolnišnici. Proti bolezni se je mogoče zaščititi s cepljenjem. Smrtnost je še vedno visoka (8-15-odstotna). 

    V Sloveniji še nismo zabeležili izbruha invazivnih meningokoknih okužb. V zadnjem desetletju (2015-2024) je bilo v Sloveniji prijavljenih od 3 do 20 primerov invazivnih menigokoknih okužb na leto, od teh je bilo povzročenih z meningokokom seroskupine B nekaj več kot polovica primerov. 

    Večina okužb v državah v razvoju

    Po podatkih mednarodne fundacije za raziskave meningitisa (Meningitis Research Foundation) s sedežem v Veliki Britaniji vsako leto po svetu zabeležijo približno 2,3 milijona primerov bakterijskega in virusnega meningitisa, velika večina v državah v razvoju, vsak deseti človek, ki zboli, pa umre.

    Družina umrle 18-letne Juliette Kenny je s fundacijo za raziskave meningitisa pozvala državo, naj najstnikom in mladim zagotovi redno cepljenje proti meningitisu B. FOTO: Chris J Ratcliffe/ Reuters
    Družina umrle 18-letne Juliette Kenny je s fundacijo za raziskave meningitisa pozvala državo, naj najstnikom in mladim zagotovi redno cepljenje proti meningitisu B. FOTO: Chris J Ratcliffe/ Reuters

    V zahodnih državah so pogosti izbruhi med univerzitetnimi študenti. Otroke, ki poleg mladostnikov in mladih odraslih najpogosteje zbolijo, v Združenem kraljestvu redno cepijo proti nekaterim sevom meningitisa, leta 2015 so kot prva država na svetu v cepilni program uvedli tudi cepljenje proti meningitisu B za dojenčke, vendar ti v poznih najstniških letih večinoma niso več zaščiteni. Na leto naj bi zabeležili okoli 350 primerov, običajno se pojavlja v majhnih skupinah.

    Po smrti 18-letne Juliette Kenny se je za medije izpostavil njen oče Michael Kenny, ki se je povezal tudi z britansko fundacijo za raziskave meningitisa. Ta je skupaj z družino Kenny pozvala državo, naj najstnikom in mladim zagotovi redno cepljenje proti meningitisu B. »Nobena družina ne bi smela doživeti te bolečine in tragedije, čemur se je mogoče izogniti, mladi pa so še vedno ogroženi,« je dejal. 

    Njegova hči, poprej zdrava in v formi, je umrla prejšnjo soboto, le dan potem, ko so se pojavili simptomi. V zgodnjih jutranjih urah 13. marca je le bruhala, drugih simptomov ni kazala, a so jo odpeljali na lokalno urgenco, tedaj se ji je na licih pojavilo še razbarvanje. Dobila je antibiotike, a je kljub vsem prizadevanjem zdravstvenega osebja umrla manj kot 12 ur pozneje.

    Oktobra 1997 so po obisku kluba zaradi meningitisa umrli trije študenti na Univerzi v Southamptonu, tudi Avstralija je poročala o primerih, povezanih z nočnim klubom. Takšna prizorišča so namreč idealna za širjenje okužb. 

    meningitis BVelika Britanijakoronavirusbolezenizbruh meningitisa

