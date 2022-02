Izkušnja bralke: Hitra in varna domača električna polnilna postaja

Polnjenje na klasični oziroma standardni domači 220-voltni vtičnici vzame veliko časa, zato ima precej lastnikov električnih jeklenih konjičkov doma manjše električne polnilne postaje. Eno takšnih ima tudi družina Dobovičnik iz Šentjurja. »Potem ko smo se odločili za sončno elektrarno, smo videli, da ostajajo presežki domače elektrike. S partnerjem sva se pozanimala in izvedela, da lahko ob nakupu električnega avtomobila pridobiva nepovratna sredstva Eko sklada v višini 7500 evrov,« pravi Roberta Dobovičnik. Toliko je znašala subvencija v tistem času, medtem ko je sedaj nižja. Kupila sta električni avto, hkrati pa sta od prodajalca avtomobila dobila še domačo električno polnilnico s 3 kW-izhodno močjo ter jo postavila pred hišo ob nadstrešku. Velikih dodatnih posegov v objekt za namestitev polnilnice ni bilo, naredili so le en preboj iz garaže in polnilno postajo namestili na zunanji zid. »Poiskali smo lokacijo za montažo, ki je bila ustrezna in je zahtevala najmanj stroškov.«

