    Izpit za avto – privilegij ali nujnost? Stroški, čakalne dobe in realnost mladih

    Cene, stres, čakalne dobe. Zakaj je vozniški izpit za mnoge postal bolj stres kot svoboda? O resničnosti mladih, ki želijo voziti.
    Galerija
    6. 11. 2025 | 08:39
    Vozniški izpit je še vedno pomembna prelomnica v življenju vsakega mladega človeka, vendar je za mnoge tudi precejšen finančni in časovni izziv. Zakaj se stroški vozniškega izpita zvišujejo in kakšna je realna situacija za mlade v Ljubljani?

    Cene niso več enake, kot so bile pred desetimi leti

    Če smo nekoč rekli, da vozniški izpit stane približno 600 evrov, je danes slika precej drugačna. Povprečni stroški vozniškega izpita so se namreč občutno zvišali, predvsem zaradi večjega števila ur vožnje, ki jih kandidati potrebujejo, ter seveda splošnega dviga cen po svetu. Po podatkih avtošol je trenutno povprečje opravljenih ur vožnje približno 35. V Ljubljani se cene praviloma gibljejo med 1100 in 1500 evrov, odvisno od potrebnih ur, kategorije vozila in izbrane ponudbe. Aktualne cene najdete tukaj.

    A pomembno je vedeti, da cena na uro vožnje ni edini odločilni dejavnik. Večji pomen imata učinkovitost in kakovost poučevanja, ki lahko zmanjša skupno število potrebnih ur.

    Možnost dodatnega zmanjšanja stroškov je tudi vožnja s spremljevalcem, pri čemer kandidat vadi vožnjo z osebo, ki že ima vozniško dovoljenje vsaj pet let. Vendar pa ima vožnja s spremljevalcem tudi svoje pasti: neredna vožnja, napačne navade spremljevalca in nepravilne metode učenja. Po izkušnjah avtošole Tilia so rezultati zelo mešani – pri nekaterih kandidatih je to izjemno koristno, pri drugih pa povzroča dodatne težave.

    Čakalne dobe in realnost mladih

    Čakalne dobe za vozniški izpit so se v zadnjih letih podaljšale, predvsem zaradi povečanja povpraševanja in omejenega števila terminov na izpitnih centrih. V Ljubljani je stanje še posebej zahtevno, saj je povpraševanje največje. Čeprav mnogi mladi razmišljajo o tem, da bi izpit opravili v manjših krajih, kjer so čakalne dobe morda krajše, se pogosto ne zavedajo, da je prometna situacija v večjih mestih, kot je Ljubljana, precej drugačna. Posledično je za mlade voznike ključno, da pridobijo ustrezne izkušnje v realnih prometnih okoliščinah.

    Statistični podatki sicer kažejo, da je uspešnost kandidatov relativno primerljiva med različnimi slovenskimi regijami. Ne glede na kraj opravljanja izpita je ključnega pomena kakovost priprave kandidata, ne pa nujno lokacija opravljanja vozniškega izpita.

    Kakovost poučevanja – odločilni dejavnik

    Poleg cen in čakalnih dob je za uspeh kandidata ključen kakovosten pouk vožnje. Dober inštruktor je mnogo več kot le oseba, ki kandidatu razloži pravila cestnega prometa. Je mentor, psiholog in nekdo, ki zna kandidatu pomagati premagati strah in stres med učenjem vožnje.

    Pri izbiri avtošole je zato smiselno preveriti mnenja uporabnikov, kakovost poučevanja in osebni pristop inštruktorjev. Čeprav so spletni komentarji in forumi lahko koristni, pa je končna odločitev o izbiri avtošole pogosto stvar osebnega občutka in zaupanja, ki ga kandidat začuti ob prvem srečanju.

    Vozniški izpit – več kot le dokument

    Na koncu se je treba zavedati, da je vozniški izpit več kot le formalnost ali dokument, ki omogoča vožnjo avtomobila. Je simbol neodvisnosti, mobilnosti in odgovornosti v življenju vsakega mladega človeka. Zato je smiselno k opravljanju vozniškega izpita pristopiti premišljeno in odgovorno – ne le z vidika stroškov, ampak tudi z vidika kakovosti poučevanja, izkušenj in pridobljenega znanja, ki bodo vplivali na vozniško samozavest vse življenje.

    Je torej izpit danes luksuz ali nujnost?

    V času, ko so mestna središča vse bolj prepletena z avtobusi, vlaki, e-skiroji in kolesarskimi stezami, se marsikdo vpraša: ali je vozniški izpit danes sploh še nujen? Morda je bil nekoč izpit sinonim za svobodo, danes pa se zdi nekaterim, da je skorajda luksuz – še posebej v urbanem okolju, kjer je vse na dosegu javnega prevoza.

    A resničnost pokaže drugo sliko. Čeprav lahko v Ljubljani ali drugih večjih mestih preživiš brez avta, se vozniški izpit pogosto izkaže za nepogrešljivo pridobitev. Delovna mesta niso vedno v dosegu LPP ali vlaka. Številni študentje, mlade družine ali posamezniki, ki živijo na obrobju, se brez avtomobila težko organizirajo – še posebej ob večernih urah, med konci tedna ali v primeru nujnih opravkov. Prav zato se izpit še vedno dojema kot pomembna življenjska prelomnica – skorajda obveznost.

    Žal pa je celoten proces – od tečaja CPP, zdravniškega pregleda do praktičnih ur vožnje –precejšen finančni zalogaj. Ne samo za dijake in študente, temveč pogosto tudi za njihove starše. Stroški, ki lahko hitro presežejo tisoč evrov, so za marsikoga velik izziv. Da bi bila pridobitev izpita dostopnejša, so nekatere avtošole uvedle možnost plačila na obroke.

    Tako tudi v avtošoli Tilia ponujajo fleksibilne načine plačila, s katerimi želijo omogočiti, da se mladi lažje odločijo za ta pomembni korak. Cilj ni le olajšati finančnega bremena, ampak tudi spodbuditi k hitrejšemu začetku poti do samostojnosti. Končno, vozniški izpit ni le dokument – je vstopnica v bolj neodvisno življenje.

    Naročnik oglasne vsebine je LMM Tilia d. o. o.

