    Zanimivosti

    Izrael bo na letošnji Evroviziji zastopal Noam Bettan

    Članice Evropske radiodifuzne zveze so v začetku decembra sklenile, da bo Izrael lahko sodeloval na tekomovanju.
    Starša Noama Bettana sta iz Francije. FOTO: Eurovison.com
    Galerija
    Starša Noama Bettana sta iz Francije. FOTO: Eurovison.com
    STA
    21. 1. 2026 | 12:41
    Izrael bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju zastopal Noam Bettan. 27-letni Bettan je v torek zmagal v finalu televizijske oddaje Hakochav Haba (Prihodnja zvezda). Pesem, s katero bo nastopil, bo po navedbah izraelskih medijev izbrana marca.

    image_alt
    Na Evroviziji rekordno malo držav, znano, kdaj bo nastopil Izrael

    O udeležbi Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije je sicer potekala večmesečna razprava. Da bo Izrael lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi.

    Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji pa so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske politike na območju Gaze.

    image_alt
    Izrael ostaja na Evroviziji, Slovenija jo bo bojkotirala

    Bettan je po poročanju medijev sodelovanje na glasbenem tekmovanju opisal z besedami: »To je, kot bi se podal v levji brlog«. Izraelske kandidatke so bile namreč v minulih letih deloma deležne sovražnosti in bile izžvižgane. Izraelska predstavnica Juval Rafael je lani na tekmovanju v švicarskem Baslu ob prepričljivi podpori občinstva zasedla drugo mestu. Kot poroča nemška tiskovna agencije dpa, so sedaj v veljavi nova pravila glasovanja. Glasovi občinstva imajo manjšo težo, vloga žirije pa je okrepljena.

    image_alt
    Evrovizija prihodnje leto na Dunaju, a morda Slovencev tam sploh ne bo

    Pop pevec Bettan, ki prihaja iz predmestja Tel Aviva, je že izdal svoj album. Po poročanju medijev sta njegova starša iz Francije in Bettan veliko pesmi poje v francoščini.

    Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Žreb je določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.

    Več iz teme

    EvrovizijaIzraelEBU

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

