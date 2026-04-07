    Zanimivosti

    Izredno stanje v Banjaluki, Trump mlajši prihaja na poslovni obisk

    Vzpostavitev strateškega partnerstva s pravoslavnimi Srbi je v nacionalnem interesu Združenih držav, je na X zapisal tesni sodelavec ameriškega predsednika.
    Donald Trump mlajši je izvršni podpredsednik Trump Organization in podjetje vodi skupaj z mlajšim bratom Ericom. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    T. J.
    7. 4. 2026 | 11:50
    Kot poročajo srbski mediji, danes v Banjaluko prihaja Donald Trump mlajši. Tam bo imel srečanja z najvišjimi predstavniki te entitete Bosne in Hercegovine. Sin ameriškega predsednika naj bi se srečal s poslovneži iz Republike Srbske, da bi se pogovorili o sodelovanju in naložbenih priložnostih, vendar podrobnosti niso bile objavljene. Po informacijah agencije Srna gre za poslovni obisk, med katerim naj bi se sestal z gospodarstveniki iz Republike Srbske in razpravljal o možnostih sodelovanja in naložb.

    Donald Trump mlajši je izvršni podpredsednik Trump Organization in podjetje vodi skupaj z mlajšim bratom Ericom. Kot pišejo mediji v Bosni in Hercegovini, so v Banjaluki že zaprli veliko ulic, varnostni ukrepi pa bodo danes okrepljeni. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske je že izdalo odredbo o prepovedi prometa za vsa motorna vozila, težja od sedem ton in pol.

    Strateško partnerstvo

    Kot piše BlicMilorad Dodik, predsednik Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), vzdržuje tesne odnose z administracijo Donalda Trumpa, ki mu je odpravila sankcije. Dodik je bil od leta 2017 pod ameriškimi sankcijami zaradi spodkopavanja daytonskega sporazuma, dodatno pa so bile sankcije razširjene leta 2022 zaradi korupcije in destabilizacije BiH. Še leta 2024 so ZDA širile sankcije proti njegovemu ožjemu krogu, jeseni 2025 pa je ameriško finančno ministrstvo sankcije odpravilo tako proti Dodiku kot njegovi družini in številnim sodelavcem

    »Prihod sina ameriškega predsednika v Republiko Srbsko je pomemben korak pri razvoju strateškega partnerstva med Washingtonom in Banjaluko, je za X zapisal nekdanji guverner Illinoisa in tesni sodelavec ameriškega predsednika Rod Blagojevich. »To je pomembno srečanje. Vzpostavitev strateškega partnerstva s pravoslavnimi Srbi je v nacionalnem interesu Združenih držav,« je Blagojevich objavil na X. Poudaril je, da pravoslavni Srbi podpirajo predsednika Trumpa in Združene države Amerike. 

