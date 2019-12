Izrezan prizor iz filma Sam doma 2 razburil Trumpove privržence

Nasedla naložba

Ko se je novembra 1992 v kinematografih pojavil drugi del božične klasike Sam doma zv glavni vlogi, se nihče ni pretirano obremenjeval z mini vlogo, ki jo je v njem odigral takrat 47-letni, kaj šele da bi v njej videl priložnost za politično obračunavanje.Kanadčani, ki so si med tokratnimi prazniki želeli ogledati film, ki je bil uvrščen na božični spored kanadske javne televizije CBC, so zaman čakali na nekajsekundni prizor, posnet v avli newyorškega luksuznega hotela Plaza, v katerem se pojavi ameriški predsednik. Televizija ga je namreč izrezala iz filma, skupaj z več drugimi prizori, ki po besedah njenih predstavnikov niso bili ključni za razumevanje bistva zgodbe, in na njihov račun povečala obseg oglasnega prostora.Čeprav je bil prizor s Trumpom odstranjen že leta 2014, ko je CBC kupila pravice za predvajanje filma, oziroma dve leti pred Trumpovo izvolitvijo na položaj predsednika ZDA, ameriški konservativni mediji, pa tudi ožji člani predsednikove družine, niso bili zadovoljni z razlago, ki so jo pri televiziji podali za svojo odločitev, ampak so to avtomatično proglasili za politično motivirano dejanje. Predsednikov sin,, denimo, jo je na twitterju označil za »patetično«.Medijska podoba njegovega očeta je v začetku 90. let prejšnjega stoletja slonela predvsem na njegovih nepremičninskih poslih. Trump je bil vsaj navzven manifestacija uresničenega ameriškega sna, četudi so stvari v njegovem poslovnem imperiju navznoter škripale. Svojo vlogo v filmu si je prislužil kot takratni lastnik hotela Plaza, kamor se, potem ko se po pomoti znajde v velikem mestu, zateče navihani protagonist Kevin McCallister.Hotel, ki ga je Trump kupil leta 1988, se je še pred premiero filma izkazal za (še eno) nasedlo naložbo.