Jack Sparrow kot božični skopuh: Johnny Depp se vrača!

Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp (najbolj znan po vlogi kapitana Jacka Sparrowa v filmski franšizi Pirati s Karibov) se po večletni odsotnosti iz velikih hollywoodskih studijskih produkcij vrača na velika platna. V filmu Ebenezer (ameriška premiera je prav danes, londonska je bila pred dnevi), novi, temačnejši priredbi Dickensove Božične pesmi, bo zaigral enega najbolj prepoznavnih literarnih likov – Ebenezerja Scroogea. Deppova vrnitev prihaja po odmevni sodni sagi z nekdanjo ženo Amber Heard. Igralec se je namreč po obtožbah o nasilju v zakonu in odmevnem sojenju leta 2022 znašel v središču ene največjih medijskih zgodb v Hollywoodu. Depp je obtožbe zanikal, porota je večinoma odločila v njegovo korist, Heard pa prisodila dva milijona dolarjev zaradi obrekovanja s strani njegovega ...