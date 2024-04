Jackpot v višini 60 milijonov je bil vplačan v Sloveniji

»Fantastičnoooo!!! Nekomu v Sloveniji so se uresničile sanje,« so danes na Loteriji Slovenije zapisali na svojem portalu. In dodali stavek, v katerem je še precej več okroglih ničel od podobno okroglih črk o: »Na loterija.si je bil vplačan jackpot v višini 60.000.000,00 evrov. Čestitamo!«

Gre za najvišji znesek, so ga v tej igri v Sloveniji zadeli doslej, podobno navdušen pa bo tudi igralec jackpota v Nemčiji, ki bo prav tako prejel 60 milijonov. V minulih letih je najvišji znesek v Sloveniji pred desetletjem odšel v Žalec, in sicer 28,2 miljona.

Kam bodo v Sloveniji odšli milijoni tokrat, ni znano, bodo pa gotovo razveselili tudi občino, v kateri bodo pristali. Občina, kjer ima dobitnik stalno prebivališče, namreč od dobitka prejme 15-odstotni davek. Tokrat devet milijonov.