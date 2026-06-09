Zgodnje uvajanje jajc zmanjšalo alergije pri otrocih

Staršem so v preteklosti svetovali, naj dojenčkom, zlasti tistim z družinsko obremenjenostjo za alergije, dlje časa ne ponujajo jajc in drugih potencialno alergenih živil. Novejše raziskave pa kažejo nasprotno – zgodnje uvajanje takšne hrane lahko tveganje za alergije zmanjša, piše CNN.

Nova raziskava, objavljena v reviji JAMA Pediatrics, ugotavlja, da se je po spremembi smernic, ki priporočajo uvajanje jajc okoli šestega meseca starosti, pojavnost alergije na jajca pri otrocih zmanjšala za več kot 17 odstotkov.

Rezultati kažejo, kako lahko smernice, ki temeljijo na kakovostnih dokazih in jih starši dejansko upoštevajo, pomembno zmanjšajo pogostost prehranskih alergij, je povedala vodja raziskave Jennifer Koplin z Univerze Queensland.

Izogibanje do drugega leta

Leta 2000 je Ameriška pediatrična akademija (AAP) otrokom z večjim tveganjem za alergije priporočala, naj se jajcem izogibajo do drugega leta starosti. Kasnejše raziskave pa niso potrdile koristi takšnega pristopa.

Leta 2008 je AAP smernice spremenila in podprla uvajanje jajc okoli šestega meseca starosti. Podobno je leta 2016 storila tudi Avstralija, kjer so priporočili uvajanje jajc in drugih alergenov v prvem letu življenja.

Raziskovalci so analizirali podatke več kot 7000 dojenčkov v Melbournu. Primerjali so skupino otrok pred spremembo smernic (2007–2011) in po njej (2018–2019).

Delež otrok, ki so jajca prvič poskusili do šestega meseca starosti, se je povečal s približno 25 na 57 odstotkov. Hkrati se je pojavnost alergije na jajca zmanjšala z 9,2 na 7,6 odstotka, kar pomeni 17,7-odstotni relativni padec. FOTO: Shutterstock

Delež otrok, ki so jajca prvič poskusili do šestega meseca starosti, se je povečal s približno 25 na 57 odstotkov. Hkrati se je pojavnost alergije na jajca zmanjšala z 9,2 na 7,6 odstotka, kar pomeni 17,7-odstotni relativni padec. Pri otrocih z zgodnjim ekcemom je bil učinek še izrazitejši: delež alergij se je zmanjšal s 34,6 na 21,9 odstotka, rezultate povzema CNN.

Zakaj zgodnje uvajanje pomaga?

Strokovnjaki pojasnjujejo, da se imunski sistem najlažje nauči prepoznavati živila kot neškodljiva, če jih otrok zaužije skozi prebavila. Če se to ne zgodi, lahko organizem beljakovine iz hrane zazna prek kože ali vdihavanja delcev in jih napačno prepozna kot grožnjo. To je še posebej pomembno pri otrocih z ekcemom, saj imajo oslabljeno kožno pregrado in večje tveganje za razvoj alergij.

Kako uvajati?

Strokovnjaki poudarjajo, da morajo biti dojenčki razvojno pripravljeni na gosto hrano. To pomeni, da lahko držijo glavo pokonci, sedijo sami ali z oporo, odpirajo usta za hrano in požirajo brez večjih težav.

Jajca morajo biti dobro termično obdelana in ustrezno pretlačena. Uvajanje hrane pred četrtim mesecem starosti ni priporočljivo. Starši naj se o uvajanju goste hrane in alergenov posvetujejo tudi s pediatrom.