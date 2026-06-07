Jan Plestenjak v Križankah stavil na čustva

V Križankah se je zgodil eden tistih večerov, ki ne potrebujejo velikih učinkov. Brez ekranov, brez kiča, brez odvečnega balasta. Samo oder, simfoniki, poletna noč in pesmi, ki jih občinstvo nosi s seboj že desetletja.

Jan Plestenjak je z razprodanim koncertom v Križankah znova pokazal, zakaj ostaja ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske glasbe. Tokrat ne z zunanjim bliščem, temveč z drugačno močjo: z zadržano eleganco, orkestrsko širino in čustvom, ki ga ni bilo treba poudarjati. Bilo je tam, v tišini med skladbami, v pogledu proti občinstvu, v glasu, ki ga ljudje poznajo, a ga v takšni podobi slišijo drugače.

Simfonična preobleka je njegovim pesmim odprla nov prostor. Melodije, ki so že dolgo del skupnega spomina, so dobile globino, dih in zrelost. Križanke so v prijetnem večeru poletne noči postale prizorišče srečanja med popularno pesmijo in orkestrsko spremljavo.

FOTO: Dejan Javornik

»Prijatelja ne spoznaš v nesreči«

Ob koncertu je Jan Plestenjak naši medijski hiši zaupal tudi terensko delo. V studiu ob prizorišču so o njem, njegovi glasbi, slavi, prijateljstvih in odtisu, ki ga je pustil na slovenskem glasbenem parketu, spregovorili njegovi bližnji sodelavci in prijatelji. Svoje vtise so delili Monika Avsenik, Luka Jezeršek, Tomaž Mihelič, Coto, Iztok Gartner, Rok Lunaček in Anže Langus Petrovič.

Iz njihovih besed se je izrisala podoba glasbenika, ki ga javnost pogosto vidi predvsem skozi velike uspešnice, množice pod odrom in prepoznavno medijsko podobo. A za tem stoji veliko več: dolga pot, disciplina, občutljivost in mreža ljudi, ki so z njim ostali skozi vzpone in padce.

Tudi Jan je spregovoril o prijateljstvih, ki so se pletla desetletja. »Ne strinjam se z rekom, da prijatelja spoznaš v nesreči. Večja vrlina je, da si z nekom srečen, ko mu gre dobro,« nam je razkril. Pogovorom boste lahko prisluhnili jutri na naših portalih.

FOTO: Dejan Javornik

Namesto slikarskega platna kitara

Plestenjak prihaja iz izrazito umetniškega okolja. Njegova mama Dora Plestenjak je akademska slikarka, sam pa je kot otrok rad risal. A pot ga ni odpeljala po materinih stopinjah. Ostal je v umetnosti, le da je platno zamenjal za glasbo. Njegov izraz so postale melodije, besede, kitara in oder. Prav kitara je del njegove zgodbe, ki ga širša javnost pogosto spregleda.

Jan Plestenjak ni le pevec in avtor, temveč izšolan glasbenik in odličen kitarist. Kot mlad glasbenik je odšel na Berklee College of Music v Bostonu, kjer je študiral kitaro in aranžiranje, nato pa šolanje nadaljeval na konservatoriju v Celovcu.

Večer v Križankah je bil njegov deveti razprodani koncert na tem prizorišču. To ni le številka. Je dokaz odnosa z občinstvom, ki se ne zgodi čez noč. V več kot 33 letih dela je Plestenjak zgradil kariero, ki je šla skozi različna obdobja, okuse in modne tokove, vendar je ostala prepoznavno njegova.

V Križankah se je zato zdelo, kot da se je krog za trenutek sklenil. Pesmi, ki so nastajale iz osebnih zgodb, so se vrnile med ljudi v novi, širši obliki. Simfoniki jih niso preglasili, ampak povzdignili.