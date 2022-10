Janez Bogataj: Slovenci hlastamo za nekimi globalnimi neumnostmi

Navade Slovencev za mizo se v zadnjih letih spreminjajo in se premikajo predvsem proti samooskrbi in zavedanju, da je treba pridelke in izdelke poiskati najprej v svojem okolju. Priložnosti za kakovostne in bogate kulinarične zgodbe je v naši bližini ogromno, predvsem pa se moramo naučiti ceniti tisto, kar smo negovali že v preteklosti. Z etnologom Janezom Bogatajem smo se pogovarjali o gastronomski raznolikosti naše dežele, ki se lahko pohvali z odličnimi okusi, ki so se skozi zgodovino izoblikovali ravno zaradi naše geografske pestrosti. Pa tudi o tem, da bi morali biti bolj ponosni na svoje jedi, veliko grajo je namenil tudi gostincem, ki se v svoji ponudbi vse prevečkrat zatekajo k preverjenim receptom iz tujine z izgovori, pravi, da naših okusov nihče ne pozna. Kritičen pa je tudi do neposrečenih prevodov naših jedi, kot na primer za prekmursko gibanico, ki so jo prevedli v 'over mura moving cake': »In tujci samo debelo gledajo, ker tega ne razumejo. To je ena velika neumnost, in kdor to razglaša naokrog, bi ga bilo treba zapreti.«

