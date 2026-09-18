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    Janez Janša, deset milijard in tri ure več učiteljem

    Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
    Bavški Grintavec FOTO: Igor Modic
    Galerija
    Bavški Grintavec FOTO: Igor Modic
    Jernej Suhadolnik
    18. 9. 2026 | 18:15
    9:48
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    Veste, da nas bo javni sektor bo stal deset milijard. Rešitev? 50.000 ljudi naj gre drugam. Plačna masa javnega sektorja je v desetih letih zrasla s štirih na 7,7 milijarde evrov, do leta 2028 pa naj bi se približala desetim milijardam. Janez Janša zato govori o 50.000 zaposlenih, ki naj bi se »prelili« v gospodarstvo. Težava je, da največ ljudi manjka prav v zdravstvu, šolstvu in sociali, konkretne analize presežkov pa še ni. Račun je torej jasen, načrt precej manj. Več na tej povezavi.

    Še enkrat: učiteljev ni. Rešitev? Naj obstoječi delajo tri ure več. Pisa kaže padec znanja, skoraj polovica fantov ne dosega niti temeljne pismenosti, šole pa že danes v razrede pošiljajo tudi ljudi z neustrezno izobrazbo. Ob tem se pojavlja preprosta računovodska rešitev: učiteljem povečati tedensko obveznost za tri ure in primanjkljaj čudežno izgine. Več na tej povezavi.

    Predsednica z vrha po 30 mesecih

    NLB kupuje naprej, dividenda naj ne paničari. Po spodletelem lovu na Addiko NLB obrača pogled k DBS in Albaniji. Četrtinski delež Deželne banke naj bi bil za največjo slovensko banko dovolj majhen zalogaj, da decembrske dividende ne bi ogrozil. Analitiki so mirni, manj mirni pa utegnejo biti delničarji, če bo vodstvo prevzeme uporabilo kot razlog, da presežnega kapitala ne razdeli radodarno. Več na tej povezavi.

    Spoznali s(m)o še nekaj. Sončna energija je postala smešno poceni. Zdaj je problem, da je je skoraj preveč. Kitajski paneli so ceno sončne energije sesuli do ravni, ko se elektrarna gospodinjstvu ponekod povrne v treh letih. Super za račune, manj za omrežja in distributerje, ki niso bili zgrajeni za milijone malih elektrarn na strehah. Paradoks nove energetike je jasen: elektriko zna proizvajati že skoraj vsak, račun za omrežje pa mora na koncu še vedno nekdo plačati. Več na tej povezavi.

    Tudi zlato naj bi spet raslo, le evforija je zarjavela. Po rekordnih 5600 dolarjih za unčo je zlato zdrsnilo pod 4300, velike banke pa so svoje sanjske cilje že oklestile. JP Morgan konec leta vidi okoli 4500 dolarjev, Citi pri 4800, UBS v 12 mesecih pri 5200. Glavni dvoboj bo med višjimi obrestmi, ki zlatu škodijo, in krhanjem zaupanja v dolar, ki mu pomaga. Več na tej povezavi.

    Sončne elektrarne bodo vse bolj dostopne. FOTO: Gerard Julien/AFP
    Sončne elektrarne bodo vse bolj dostopne. FOTO: Gerard Julien/AFP

    UI nam še ne vlada, stikala za izklop pa tudi nimamo več. Slovenska strokovnjaka Ivan Bratko in Marko Grobelnik opozarjata, da je težava postala resnejša z agentsko UI, ki ne le odgovarja, ampak sama uporablja orodja in sproža dejanja. Podjetja tekmujejo, kdo bo hitrejši, zato varnost čaka na »malo pozneje«. Najbolj neprijetno? Sistemov ne razumemo povsem, vse bolj jim zaupamo, razvoj pa bi lahko že leta 2027 vstopil v problematično fazo. Več na tej povezavi.

    Bavški Grintavec FOTO: Igor Modic
    Bavški Grintavec FOTO: Igor Modic

    Naj pot 2026: glasujte zanjo in upajte, da boste preživeli. Pot na Bavški Grintavec so po večletnem zaprtju obnovili, razglasili za naj planinsko pot 2026 in znova odprli. Nato so začeli prihajati opisi o krušljivem terenu, majavih klinih, padajočem kamenju in nezavarovanih prehodih. Izkušeni planinci so se z vrha vrnili po drugi poti. Marketing je opravil svoje, varnost bo prišla v drugem krogu. Več na tej povezavi.

    Predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Voranc Vogel
    Predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Voranc Vogel

    Pirc Musarjeva po 30 mesecih sestopila z vrha. Politika ostaja razdeljena skoraj na pol. Predsednica Nataša Pirc Musar je po dveh letih in pol izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti, prehitel jo je Matjaž Han. SDS z 22,7 odstotka povečuje prednost pred Gibanjem Svoboda, ki je pri 18,8 odstotka. Najbolj stabilna politična kategorija ostaja nezadovoljstvo – le tarče se menjajo. Več na tej povezavi.

    Nezadovoljstvo kajakašev z delom zveze

    Evropa hoče poceni hrano in tuje delavce. Samo tujcev ne bi imela. Težkega ročnega dela domačini nočejo, zato ga opravljajo migranti – dokler jih ne bodo nadomestili roboti. Paradoks je popoln: Evropa tujo delovno silo potrebuje, sprememb, ki jih prinese sobivanje z njo, bi se najraje znebila. O tem sta govorili interdisciplinarna umetnica in Delova novinarka Pia Prezelj. Več na tej povezavi.

    Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar FOTO: Miha Šimnovec
    Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar FOTO: Miha Šimnovec

    Dvanajst reprezentantov, na novinarski konferenci le dva. Slovenski slalomisti pred EP ne skrivajo nezadovoljstva z vodenjem reprezentance. Težave s trenerji, zamude pri financiranju in slabši pogoji so pustili posledice. Ironija je popolna: rezultati so vrhunski, sistem okoli njih manj. Eva Alina in Žiga Lin Hočevar rešujeta vtis – z zgodovinskima zmagama v svetovnem pokalu. Več na tej povezavi.

    Sobotna priloga: Od Gaze do Zagreba

    Algoritem izbere tarčo, človek preveri 20 sekund. Potem prileti raketa. Dokumentarec Naza temelji na pričevanjih 24 izraelskih vojakov, obveščevalcev in tehnikov ter razkriva, kako so algoritmi, nadzor mobilnih telefonov in sistemi za sledenje postali del napadov v Gazi. Film je v Benetkah dobil 25-minutne ovacije, doma pa grožnje in očitke o antisemitizmu. Več na tej povezavi.

    Režiserja Yuval Abraham in Rachel Szor FOTO: Yves Herman/Reuters
    Režiserja Yuval Abraham in Rachel Szor FOTO: Yves Herman/Reuters

    Moški molijo za patriarhat. Ženske lahko stojijo za ograjo. Na hrvaških trgih moški molijo za »duhovno avtoriteto« moškega, žensko čistost in omejevanje pravice do splava. Dokumentarec Tiha maša pokaže še nekaj: podpornice molivcev same priznavajo, da ne smejo mednje, ker so ženske. Ko se patriarhat začne organizirati kot vojska, dobi zgodba drugo razsežnost. Več na tej povezavi.

    Nedelo: Dan chefa z Michelinovo zvezdico

    Michelinova zvezdica, hotel in 17-urni delavnik. Luksuz ni počitek. Uroš Fakuč je iz bistroja ustvaril Michelinovo restavracijo in hotel, a sam vstaja ob pol sedmih in končuje opolnoči. Pravi, da ne dela za Michelin, ampak za goste, in da je pravi luksuz kakovostno druženje. Ironija vrhunskega gostinstva? Gost kupi doživetje in čas zase, chef pa ga ustvarja tako, da svojega nima. Več na tej povezavi.

    Uroš Fakuč dobro razume goste, ki se k njemu vedno znova vračajo na najljubšo jed. Vrhunska kuhinja po njegovem mnenju ni nujno tista, ki vsakokrat šokira s čim popolnoma novim. FOTO: Rok Deželak
    Uroš Fakuč dobro razume goste, ki se k njemu vedno znova vračajo na najljubšo jed. Vrhunska kuhinja po njegovem mnenju ni nujno tista, ki vsakokrat šokira s čim popolnoma novim. FOTO: Rok Deželak

    Salomo je pustila v gledališču, domov je odnesla utrujenost. Klara Kuk ima za sabo mesec dveh velikih premier: filma Vse, kar je narobe s tabo in naslovne vloge v Salomi. Za vlogo spletne vplivnice si je odprla tiktok, pri Wildovi junakinji je iskala mejo med obsesijo, travmo in močjo. Sodoben paradoks igralskega poklica? Instagram je ne zanima, toda brez njega je v tujini težje priti do vloge. Več na tej povezavi.

    Klara Kuk FOTO: Jože Suhadolnik
    Klara Kuk FOTO: Jože Suhadolnik

    VIDEO: Letala in kemikalije

    Ohranjamo visoko raven video produkcije. Kdo si je namesto stanovanja kupil reaktivca? Finančni svetovalci bi omedleli. Primož Jovanović je denar meril v urah letenja, za zadnji pilotski izpit prodal slušalke in namesto nepremičnine kupil vojaški galeb. Pravi, da je bila to njegova najbolj neracionalna – in osrečujoča – odločitev. Nato je prišel propad Adrie in streznitev. Več na tej povezavi.

    Primož Jovanovič v podkastu Sovoznik FOTO: Blaž Samec
    Primož Jovanovič v podkastu Sovoznik FOTO: Blaž Samec

    Kemikalijam ne moremo ubežati. Lahko pa se nehamo pretvarjati, da jih ni. Pesticidi, mikroplastika, PCB in hormonski motilci so v zraku, vodi, hrani in predmetih okoli nas, posledice pa se lahko pokažejo šele čez desetletja. Metoda Dodič Fikfak in Anton Komat opozarjata predvsem na hrano, plastiko in vplive na hormonski sistem. Več na tej povezavi.

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    Zanimivo spoznanje prihaja iz katoliških vrst. Je več zanimanja za duhovništvo del širšega obrata med mladimi? Preverila je Beti Burger, preberite na tej povezavi.

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    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
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    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
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    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
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    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
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