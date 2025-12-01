Janis Varufakis ostro nad milijarderja: Jeff Bezos ne bogati z delom

V pogovoru za Sobotno prilogo je Janis Varufakis spregovoril o prestrukturiranju moči v digitalni ekonomiji ter o vlogi mladih, ki postajajo osrednji, a neplačan vir novega kapitala. Njegova analiza izhaja iz teze, da ne živimo več v kapitalizmu, temveč v »tehnofevdalizmu«, v katerem platforme nadomeščajo trge, podatki pa postajajo glavno sredstvo izkoriščanja.

Ob prehodu moči iz industrijskega v digitalni kapital, pravi Varufakis, nastaja nov družbeno-ekonomski režim, kjer lastniki platform nadzorujejo vedenje uporabnikov in pobirajo rento brez proizvodnje. Del razprave je posvetil tudi vprašanju, kaj ta preobrat pomeni za mlajše generacije, ki so odraščale v digitalnem svetu.

Varufakis zavrača predstavo, da bogastvo Jeffa Bezosa temelji na genialnosti ali podjetnosti. Amazon po njegovih besedah ne proizvaja izdelkov, ampak digitalni prostor, v katerem drug za drugega proizvajamo vrednost – kupci, prodajalci in ustvarjalci vsebin.

Amazon kot platforma zato ni trg, temveč fevd, na katerem Bezos pobira »oblačno rento«. »Vsakič ko opravimo transakcijo, Bezos pobere štirideset odstotkov, bogati med spanjem, ne z delom.«

»Živimo v oligarhijah s periodičnimi volitvami. Sistem je zgrajen tako, da zaduši vsako spremembo, ki ogroža oligarhijo.« FOTO: AFP

Ekonomist, nekdanji grški finančni minister, obenem pa nekakšen sodobni trubadur politične resnice, kot ga je v intervjuju opisala Delova novinarka Patricija Maličev, spregovori tudi o evropskem varčevanju in militarizaciji, napove, da bo breme novih »obrambnih investicij« padlo na tiste, ki imajo najmanj.

S tem je Bezosova moč kvalitativno drugačna od moči klasičnega kapitalista, kot je bil Henry Ford: Ford je prodajal izdelke, Bezos pa monopolizira vedenje, dostop in podatke.

Strežniške farme morda »dišijo po tovarnah«, vendar tam ne nastajajo dobrine, ampak moč nad vedenjem milijonov uporabnikov. Algoritmi, ki se učijo iz našega vedenja, se nato vračajo v naš vsakdan IN prilagajajo cene, določajo vidnost vsebin, usmerjajo izbire.

»Oblačni kapital je sposobnost lastnika, da manipulira z našimi željami, odločitvami in potmi – tiho, mehko, nevidno.«

Tako platforme ne posredujejo, ampak aktivno oblikujejo trg in vedenje. S tem izpodrinejo konkurenco in klasične trge.

Najostrejša kritika je bila namenjena položaju mladih v tehnofevdalnem sistemu. »Mladi so danes najbolj izkoriščan delovni razred v zgodovini – ne zato, ker bi delali v tovarnah, ampak ker zastonj hranijo algoritme.«

Vsak klik, komentar, delitev, video, ura drsenja na telefonu pomeni neplačano delo, s katerim generacije, rojene v digitalnem okolju, gradijo moč platform. Varufakis opozarja, da mladi ne ustvarjajo le podatkov, temveč tudi oblačni kapital, s katerim se nato nadzorujejo njihova potrošnja, njihova identiteta in njihova politična prihodnost.

Celoten intervju z Janisom Varufakisom, kjer med drugim natančno pojasni tudi tako imenovani digitalni genocid kot poslovni model, v katere se v tehnofevdalnem svetu monetizira celo trpljenje, si lahko preberete TUKAJ.