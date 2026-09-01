Japonca že drugič aretirali zaradi množičnega poboja hrčkov

Japonska policija je v ponedeljek zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški je menda zadnji množični poboj prikupnih glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od t. i. ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov.

Policija je moškega, 36-letnega zaposlenega na srednji šoli v severni japonski prefekturi Ivate, aretirala zatem, ko se je menda v ljubezenskem hotelu marca letos sešel z dvema ženskama in ubil 30 hrčkov. Moškega so pridržali na podlagi suma, da je kršil zakon o zaščiti živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so aretirale tudi obe ženski in zasegle telefon glavnega osumljenca. Na njem so našli videoposnetke pobijanja živalic in izmenjavo sporočil z eno od žensk, iz katere je razvidno, da sta dejanje načrtovala skupaj. Osumljenca so sicer prvič pridržali že julija letos, ker je februarja domnevno ubil okoli 20 hrčkov; to je menda storil skupaj z 19-letno žensko.