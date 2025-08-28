  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Japonsko mesto nad zasvojenost: nič več kot dve uri telefona na dan

    Župan je zaskrbljen zaradi otrok, ki ne morejo brez telefona v šolo, in odraslih, ki gledajo v napravo, namesto da bi se posvečali družini.
    Pobuda odraža čedalje večjo zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva ur, preživetih sključeno nad pametnimi telefoni in tablicami, na zdravje ljudi. FOTO: Issei Kato/Reuters
    Galerija
    Pobuda odraža čedalje večjo zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva ur, preživetih sključeno nad pametnimi telefoni in tablicami, na zdravje ljudi. FOTO: Issei Kato/Reuters
    S. B.
    28. 8. 2025 | 11:33
    28. 8. 2025 | 11:37
    3:56
    A+A-

    V japonskem mestu Tojoake v prefekturi Aiči pripravljajo odlok, v katerem bodo pozvali prebivalce, da omejijo uporabo pametnih telefonov na dve uri na dan ter tako zmanjšajo tveganje za zasvojenost od spleta ter težave zaradi pomanjkanja spanca. Predstavniki mestnih oblasti s tem ne merijo le na najmlajši prebivalce, ampak na vse meščane, saj posledice prekomerne uporabe pametnih naprav zaznavajo v vseh starostnih skupinah, poroča Guardian.

    image_alt
    Digitalni detox – moda, privilegij ali nujnost?

    Razpravo o tej temi so ta teden začeli v tamkajšnjem občinskem svetu, kjer so sklenili, da bodo še ta mesec pripravili nezavezujoči odlok. V osnutku, ki naj bi bil pripravljen za glasovanje prihodnji mesec, učence osnovnih šol in mlajše otroke pozivajo, naj se po 21. uri izogibajo uporabi pametnih telefonov ali tablic, najstnike in odrasle pa nagovarjajo, da po 22. uri odložijo naprave. Če bo osnutek sprejet, bo začel veljati oktobra, ne predvideva pa kazni za tiste, ki bodo presegli dveurno dnevno omejitev.

    Kot je pred nedavnim pojasnil župan mesta Masafumi Koki, je njihov namen predvsem preprečiti prekomerno uporabo naprav, ki povzroča težave s fizičnim in duševnim zdravjem, vključno s pomanjkanjem spanja, piše britanski Guardian.

    Prvi tovrstni predlog

    Predlog, prvi te vrste, ki bi veljal za vse prebivalce, je sprožil negativne odzive na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki so ga obsodili kot napad na individualno svobodo, drugi pa opozorili, da je časovna omejitev preprosto neizvedljiva. »Razumem njihov namen, vendar je dvourna omejitev nemogoča,« je na X zapisal eden od uporabnikov. Nekdo drug je dejal: »Dve uri nista dovolj niti za branje knjige ali ogled filma (na mojem pametnem telefonu).«

    Župan  se je na takšne pomisleke odzval, da časovna omejitev ni obvezna in da se zaveda, da so pametni telefoni koristni in nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, a kljub temu upa, »da bo to priložnost za družine, da razmislijo in se pogovorijo o času, ki ga preživijo na pametnih telefonih, pa tudi o času dneva, ko te naprave uporabljajo«.

    Mladi Japonci preživijo med tednom na spletu povprečno nekaj več kot pet ur na dan, kaže raziskava, ki jo je letos objavila japonska agencija za otroke in družine. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
    Mladi Japonci preživijo med tednom na spletu povprečno nekaj več kot pet ur na dan, kaže raziskava, ki jo je letos objavila japonska agencija za otroke in družine. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

    Predlog posebnega odobravanja ni požel niti med 69.000 prebivalci mesta Tojoake. Uradniki so v štirih dneh po objavi prejeli na desetine klicev in elektronskih sporočil, med katerimi jih je bilo 80 odstotkov kritičnih do ukrepa. Predstavniki mesta so jim poskušali pojasniti, da je predlog zasnovan za reševanje vedenjskih težav, povezanih s prekomerno uporabo pametnih telefonov, vključno z izostajanjem od pouka pri otrocih, ki ne morejo prenesti, da bi pustili telefone doma, ko gredo v šolo. Nič boljši po županovih besedah niso niti odrasli, ki so prilepljeni na svoje telefone, ko bi morali spati ali preživljati čas z družino.

    Vsekakor pa pobuda odraža vse večjo zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva ur, preživetih sključeno nad pametnimi telefoni in tablicami, na zdravje, zlasti na otroke. Leta 2020 je regija na zahodu Japonske že sprejela odlok – prav tako nezavezujoč –, ki otrokom omejuje igranje iger na eno uro na dan med tednom, med šolskimi počitnicami pa na 90 minut.

    Mladi Japonci preživijo med tednom na spletu povprečno nekaj več kot pet ur na dan, kaže raziskava, ki jo je letos objavila japonska agencija za otroke in družine.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Lara Romih: Zaradi ekstremnih staršev se zdi, da bo konec sveta

    Arhitektka, mama treh otrok in predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije o težavah našega šolstva in generacijah mladih zasvojencev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 3. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Brez telefonov

    Peticija poziva k omejitvi pametnih telefonov v šolah, saj ti škodujejo odnosom in učenju. Strokovnjaki opozarjajo na digitalno zasvojenost otrok.
    Marko Kočevar 17. 2. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Portugalska legenda

    Cristiano Ronaldo želi sina obvarovati pred zasvojenostjo

    Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je sinu prepovedal uporabo prenosnega telefona.
    3. 10. 2024 | 15:25
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Uporaba tehnologije

    Kako digitalizacija vpliva na zasebnost in zasvojenost?

    Odgovarja mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo.
    Andreja Žibret 14. 8. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Matej Erjavec

    Erjavec: Če igralec želi, je možno vse, to pogrešam pri Čančarju

    Predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec v pogovoru za Delo o sedanjosti in prihodnosti slovenske košarke, pa tudi o eurobasketu 2029.
    Nejc Grilc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    otrociJaponskakoronaviruspametni telefon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Sardinija

    Berlusconijeva vila »bunga bunga« na prodaj za 400 milijonov evrov

    Rezidenca stoji na sardinski plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Ob vili so umeten vulkan in bungalovi za goste, v vili pa morska jama.
    28. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raba pametnih naprav

    Japonsko mesto nad zasvojenost: nič več kot dve uri telefona na dan

    Župan je zaskrbljen zaradi otrok, ki ne morejo brez telefona v šolo, in odraslih, ki gledajo v napravo, namesto da bi se posvečali družini.
    28. 8. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Jasmin Kurtić blizu podpisa z ljubljansko Olimpijo

    Kot kaže je na vidiku eden izmed največjih prestopov v letošnjem poletju slovenske nogometne lige. Olimpija bo v svoje vrste pripeljala reprezentančno legendo.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Poljski selektor veliko stavi na naturaliziranega Američana, Dončića se ne boji

    Slovenijo čaka prvi obračun na letošnjem eurobasketu, tekmec bo gostiteljica skupine D Poljska. Njihov trener Igor Miličić je pred dvobojem motiviran.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

    Ruski tenisač je ob izpadu iz odprtega turnirja ZDA v New Yorku odreagiral zelo jezno. Skupil jo je tudi njegov lopar.
    28. 8. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Jasmin Kurtić blizu podpisa z ljubljansko Olimpijo

    Kot kaže je na vidiku eden izmed največjih prestopov v letošnjem poletju slovenske nogometne lige. Olimpija bo v svoje vrste pripeljala reprezentančno legendo.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Poljski selektor veliko stavi na naturaliziranega Američana, Dončića se ne boji

    Slovenijo čaka prvi obračun na letošnjem eurobasketu, tekmec bo gostiteljica skupine D Poljska. Njihov trener Igor Miličić je pred dvobojem motiviran.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

    Ruski tenisač je ob izpadu iz odprtega turnirja ZDA v New Yorku odreagiral zelo jezno. Skupil jo je tudi njegov lopar.
    28. 8. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo