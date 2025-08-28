Japonsko mesto nad zasvojenost: nič več kot dve uri telefona na dan

V japonskem mestu Tojoake v prefekturi Aiči pripravljajo odlok, v katerem bodo pozvali prebivalce, da omejijo uporabo pametnih telefonov na dve uri na dan ter tako zmanjšajo tveganje za zasvojenost od spleta ter težave zaradi pomanjkanja spanca. Predstavniki mestnih oblasti s tem ne merijo le na najmlajši prebivalce, ampak na vse meščane, saj posledice prekomerne uporabe pametnih naprav zaznavajo v vseh starostnih skupinah, poroča Guardian.

Razpravo o tej temi so ta teden začeli v tamkajšnjem občinskem svetu, kjer so sklenili, da bodo še ta mesec pripravili nezavezujoči odlok. V osnutku, ki naj bi bil pripravljen za glasovanje prihodnji mesec, učence osnovnih šol in mlajše otroke pozivajo, naj se po 21. uri izogibajo uporabi pametnih telefonov ali tablic, najstnike in odrasle pa nagovarjajo, da po 22. uri odložijo naprave. Če bo osnutek sprejet, bo začel veljati oktobra, ne predvideva pa kazni za tiste, ki bodo presegli dveurno dnevno omejitev.

Kot je pred nedavnim pojasnil župan mesta Masafumi Koki, je njihov namen predvsem preprečiti prekomerno uporabo naprav, ki povzroča težave s fizičnim in duševnim zdravjem, vključno s pomanjkanjem spanja, piše britanski Guardian.

Prvi tovrstni predlog

Predlog, prvi te vrste, ki bi veljal za vse prebivalce, je sprožil negativne odzive na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki so ga obsodili kot napad na individualno svobodo, drugi pa opozorili, da je časovna omejitev preprosto neizvedljiva. »Razumem njihov namen, vendar je dvourna omejitev nemogoča,« je na X zapisal eden od uporabnikov. Nekdo drug je dejal: »Dve uri nista dovolj niti za branje knjige ali ogled filma (na mojem pametnem telefonu).«

Župan se je na takšne pomisleke odzval, da časovna omejitev ni obvezna in da se zaveda, da so pametni telefoni koristni in nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, a kljub temu upa, »da bo to priložnost za družine, da razmislijo in se pogovorijo o času, ki ga preživijo na pametnih telefonih, pa tudi o času dneva, ko te naprave uporabljajo«.

Mladi Japonci preživijo med tednom na spletu povprečno nekaj več kot pet ur na dan, kaže raziskava, ki jo je letos objavila japonska agencija za otroke in družine. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

Predlog posebnega odobravanja ni požel niti med 69.000 prebivalci mesta Tojoake. Uradniki so v štirih dneh po objavi prejeli na desetine klicev in elektronskih sporočil, med katerimi jih je bilo 80 odstotkov kritičnih do ukrepa. Predstavniki mesta so jim poskušali pojasniti, da je predlog zasnovan za reševanje vedenjskih težav, povezanih s prekomerno uporabo pametnih telefonov, vključno z izostajanjem od pouka pri otrocih, ki ne morejo prenesti, da bi pustili telefone doma, ko gredo v šolo. Nič boljši po županovih besedah niso niti odrasli, ki so prilepljeni na svoje telefone, ko bi morali spati ali preživljati čas z družino.

Vsekakor pa pobuda odraža vse večjo zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva ur, preživetih sključeno nad pametnimi telefoni in tablicami, na zdravje, zlasti na otroke. Leta 2020 je regija na zahodu Japonske že sprejela odlok – prav tako nezavezujoč –, ki otrokom omejuje igranje iger na eno uro na dan med tednom, med šolskimi počitnicami pa na 90 minut.

Mladi Japonci preživijo med tednom na spletu povprečno nekaj več kot pet ur na dan, kaže raziskava, ki jo je letos objavila japonska agencija za otroke in družine.