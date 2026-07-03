Japonsko razburila županja, ki odhaja na porodniški dopust

Ko je japonska županja Šoko Kavata (35) sporočila, da bo odšla na porodniški dopust, njena odločitev ni ostala zgolj lokalna novica. Pristala je na naslovnicah japonskih časopisov in revij, sprožila javnomnenjske ankete ter odprla nacionalno razpravo o delu, politiki in materinstvu.

Razprava se, kot piše Guardian, vleče že od maja, ko je županja mesta Javata na zahodu Japonske prvič razkrila svojo odločitev. V ponedeljek je mestni skupščini povedala, da je prepričana, da bo njen namestnik v času njene odsotnosti lahko nemoteno vodil občinske posle.

V časopisu Majniči so jo v uvodniku podprli in zapisali, da je naloga organizacije vzpostaviti sistem, ki omogoča takšne življenjske okoliščine. »Japonska mora ustvariti okolje, v katerem si ljudje lahko ta dopust vzamejo kot nekaj samoumevnega,« so poudarili. Kavata pa je za Guardian prek videoklica povedala, da ni pričakovala tolikšnega odziva. »Nisem pričakovala, da bo to tako kontroverzno,« je dejala 35-letna županja. »Še vedno obstaja predstava, da bi morali ljudje v službi žrtvovati zasebno življenje in se povsem posvetiti karieri.«

Ureditev za zaposlene matere

Na Japonskem porodniški dopust sicer obstaja. Noseča zaposlena lahko praviloma vzame dopust šest tednov pred porodom oziroma 14 tednov pri večplodni nosečnosti, po porodu pa je delo načeloma prepovedano osem tednov, razen v posebnih primerih po šestih tednih in z zdravniškim soglasjem. Poleg tega obstaja tudi sistem starševskega oziroma otroškega dopusta.

Toda županja ni običajna zaposlena delavka, temveč izvoljena javna funkcionarka. Ureditev, ki velja za zaposlene matere, zato zanjo ne velja samodejno. Prav zato japonski in tuji mediji njen primer predstavljajo kot precedens: Kavata naj bi bila prva aktualna županja na Japonskem, ki bo med mandatom vzela porodniški dopust.

Kavata je pri 33 letih postala najmlajša županja na Japonskem. Kot neodvisna kandidatka se je zavzemala zlasti za izboljšanje varstva otrok. Po diplomi iz ekonomije na Univerzi v Kjotu je delala kot socialna delavka v mestu Kjoto, pozneje pa kot politična svetovalka, preden je bila leta 2023 izvoljena za županjo Javate.