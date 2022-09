»Jaz sem gospod Peskov«

Potem ko je Putin razglasil delno mobilizacijo v državi, so si voditelji ruskega youtube kanala Popular Politics privoščili prav posebno potegavščino.

Voditelj kanala je namreč poklical 32-letnega sina Dmitrija Peskova, že dve desetletji tiskovnega predstavnika Kremlja in dolgoletnega sodelavca ruskega predsednika Vladimirja Putina. Predstavil se mu je kot vojaški častnik iz moskovskega naborniškega urada in mu povedal, da je bil vpoklican v vojsko in da se mora naslednji dan ob 10. uri zglasiti na naborniškem uradu.



V posnetku Nikolaj Peskov reče: »Morate razumeti, da sem gospod Peskov in da ne bi smel biti tam. To vprašanje bom rešil na drugi ravni .... Če bom moral braniti svojo domovino, bom to storil, ni problema, vendar morate razumeti politične posledice moje situacije.«

Edina prava odločitev

Dmitrij Peskov se je že odzval in za rusko novičarsko stran v sredo povedal, da je bil pogovor vzet iz konteksta in da bo njegov sin sprejel »edino pravo odločitev«.

Manj kot mesec dni po tem, ko je Rusija 24. februarja napadla Ukrajino, so ZDA sankcionirale tudi družino Peskova in jih obtožile razkošnega življenjskega sloga. Britanska vlada je sinu Nikolaju, ki je odraščal v Združenem kraljestvu in se tam izobraževal, marca prepovedala vstop v državo. Ko se je s študija v Veliki Britaniji vrnil v Rusijo, je Peskov od leta 2010 do 2012 služil v ruski vojski. Kasneje je delal za ruski televizijski kanal RT, poroča Business Insider.