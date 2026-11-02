London priznava grozote suženjstva, a beži pred odškodninami kolonijam

Pojutrišnjem se bo sklenila devetdnevna karibska turneja skoraj 78-letnega britanskega kralja Karla III. Na vrhu srečanja voditeljev držav Skupnosti narodov v Antigvi in Barbudi se mu je med drugimi pridružila kraljica, pa tudi premier­ Andy Burham. Palača je že v začetku­ oktobra sporočila, da se kralj ne bo uradno opravičil za suženjstvo, saj da je to v pristojnosti britanske vlade, a da se ne bo izogibal razpravam o vpletenosti Združenega kraljestva. Marca je bila po diplomatskem pritisku Gane in s podporo večine držav – Velika Britanija se je glasovanja vzdržala – sprejeta deklaracija Združenih narodov, ki je zgodovinsko trgovino in zasužnjevanje Afričanov opredelila kot najhujši zločin proti človeštvu. Britanska vlada je zasužnjevanje opredelila kot najbolj boleč zgodovinski element, ...