London priznava grozote suženjstva, a beži pred odškodninami kolonijam

Britanski imperij je v skoraj 250 letih nasilno prepeljal več kot 3 milijone zasužnjenih Afričanov. Kralj Karel III. opravičilo prepušča vladi.
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Kraljevo turnejo spremljajo protestniki in pozivi k odpravi zgodovinskih krivic. Na letaku piše: Zdaj je napočil tvoj čas. Izkoristi ga. FOTO: Isabel Infantes/ Reuters
Pojutrišnjem se bo sklenila devetdnevna karibska turneja skoraj 78-letnega britanskega kralja Karla III. Na vrhu srečanja voditeljev držav Skupnosti narodov v Antigvi in Barbudi se mu je med drugimi pridružila kraljica, pa tudi premier Andy Burham. Palača je že v začetku oktobra sporočila, da se kralj ne bo uradno opravičil za suženjstvo, saj da je to v pristojnosti britanske vlade, a da se ne bo izogibal razpravam o vpletenosti Združenega kraljestva.
Marca je bila po diplomatskem pritisku Gane in s podporo večine držav – Velika Britanija se je glasovanja vzdržala – sprejeta deklaracija Združenih narodov, ki je zgodovinsko trgovino in zasužnjevanje Afričanov opredelila kot najhujši zločin proti človeštvu. Britanska vlada je zasužnjevanje opredelila kot najbolj boleč zgodovinski element, ...
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