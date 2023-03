Je David pornografija? Pridite si ga ogledat v živo

Tudi v zvezi s kipom, ki je javnosti pred očmi že pol tisočletja in sodi med največje dosežke človeške ustvarjalnosti. Ravnateljica šole v Tallahasseeju na Floridi Hope Carrasquilla je morala odstopiti, ker so na njej učencem v zgodnjih najstniških letih kot primer renesančne umetnosti pokazali fotografijo golega Michelangelovega Davida.

Dovolj je bila pritožba enega od staršev, da gre za pornografijo. Nekoliko milejši pritožbi sta prišli še od nekih drugih staršev, ki so bili prepričani, da bi jih morali o prikazovanju tovrstne umetnosti zaradi golote predhodno obvestiti.

FOTO: Wikipedia

Ultimat ravnateljici

Pouk je poleg Davida zajel še dve očitno silno sporni umetnini: Michelangelovo fresko Stvarjenje Adama iz Sikstinske kapele v Vatikanu in Botticellijevo Rojstvo Venere v Galeriji Uffizi v Firencah. Ravnateljica šole, ki ima s poučevanjem več kot dvajset let izkušenj, ravnateljica pa je manj kot leto dni, je za medije povedala, da je odstopila, zatem ko ji je šolski odbor postavil ultimat.

Predsednik šolskega odbora Barney Bishop je za revijo Slate izjavil, da je lanski ravnatelj staršem poslal obvestilo, v katerem jih je opozoril, da si bodo učenci ogledali Michelangelovega Davida, letos pa tega niso storili. To je označil za napako. »Starši imajo pravico vedeti, kadar koli njihovega otroka učijo o sporni tematiki.«

Na novico so se hitro odzvali v Firencah, kjer sta na začetku 16. stoletja skoraj sočasno nastala kip in slika, ki sta po mnenju mnogih najpomembnejši kip oziroma slika na svetu. Michelangelo je Davida, ki je bil simbol florentinske republike po izgonu Medičejcev in težavnih letih Girolama Savonarole, klesal med letoma 1501 in 1504, Leonardo da Vinci pa je Mono Lizo ustvaril okvirno med letoma 1503 in 1506.

Župan Firenc bivši ravnateljici obljublja priznanje

V firenških Galerijah Akademije so učence in starše s Floride enostavno povabili, naj si pridejo Davida, ki ga hranijo že od leta 1973 (na prvotni lokaciji na trgu Piazza della Signoria je replika), ogledat v živo. Vodja Galerij Akademije Cecilie Hollberg se je odzvala z besedami, da označevanje Davida za pornografijo pomeni, da ne razumeš niti zahodne umetnosti, niti umetnosti renesanse, niti Biblije. Mestni župan Dario Nardella pa je v tvitu napovedal, da bo Carrasquillo osebno povabil v Firence, obljublja ji tudi podelitev priznanja v imenu mesta.

Nekdanja ravnateljica se je na vabilo že odzvala. »Bila sem v Firencah in od blizu videla Davida, a bi bila z veseljem županova gostja,« je povedala. Mimogrede, naročilo za golega Davida, ki si ga v muzeju v živo ogleda okoli 1,7 milijona obiskovalcev na leto, njegovo kopijo na prostem ali na fotografskih posnetkih pa nešteti, je prišlo iz cerkvenih krogov florentinske katedrale.

Za osnovo je bil ogromen kos marmorja, s katerim se je spoprijelo že več kiparjev, a je dolgo ostal neizkoriščen. Dokler se ga ni lotil tedaj šele 26-letni Michelangelo.