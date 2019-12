Je kaj narobe s to fotografijo

Tri dekleta na oblazinjeni klopi sedijo pred velikanskim platnom Ajgino obišče Jupiter francoskega slikarja 18. stoletja Jean-Baptista Greuza, zazrte vsaka v svoj telefon. Fotografijo je objavila na twitterju in spodaj pripisala: Kaj je narobe s to fotografijo? Val, ki se je zgrnil nanjo, je rekel: Nič. Prav nič!, znana tviterašica, ki je posebno ostra proti Trumpu, je doživela pravi pogrom. Ali je res ovekovečila metaforo našega časa (vsi vemo, kako je, ko mladostnikom govoriš kaj pomembnega, oni pa občudujejo svoj telefon) ali pa se je norčevala iz še ne polnoletnih najstnic, ki ji niso dale dovoljenja za fotografiranje in o katerih ne ve ničesar ... so bili nekateri odzivi. Namreč: morda so deklice zatopljene v google ter prebirajo o slikarju in umetnostni zgodovini, morda so utrujene od postavanja po muzeju ali pa kličejo starše ...Vse mogoče so očitali Bette Midler (tudi to, da je kompozicija slike slaba), ki je utihnila in ni čivknila nobene več.Pred leti je podobna fotografija – amsterdamski Rijksmuseum, otroci s telefoni v rokah – obšla svet ter postala viralna pod naslovoma Konec civilizacije in Današnja mladina ima raje whatsapp kot Rembrandta. Mladi so namreč sedeli pred slikarjevo najslavnejšo sliko Nočna straža iz 17. stoletja.A pokazalo se je ravno nasprotno. Da so to bili učenci neke osnovne šole, ki so bili v resnici zelo pozorni na umetniška dela in so s pomočjo muzejske mobilne aplikacije dokončevali svoj šolski projekt.Fotografija res pove več kot tisoč besed. Zlasti če gredo te v napačno smer.