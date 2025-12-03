Je leto 2026 lahko leto vašega novega nasmeha s terapijo ALL-ON-X?

Praznični december je idealen čas za razmislek o tem, katera darila imajo trajno vrednost in resnično vplivajo na kakovost našega življenja. V iskanju popolne pozornosti za svoje najbližje pogosto spregledamo, da si lahko pomembno darilo namenimo tudi sami. Odločitev za spremembo, ki izboljša počutje, samozavest in vsakodnevno udobje, je ena najlepših pozornosti, ki si jo človek lahko podari.

Za kaj pravzaprav gre? Omogočite si, da boste v novo leto vstopili z lahkotnejšim nasmehom, stabilnim ugrizom in občutkom, da ste se nagradili z nečim izjemno dragocenim. Prav zato se številni posamezniki decembra odločijo za prvi korak in obiščejo implantološki center Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, kjer jim strokovnjaki pomagajo najti trajno, varno in individualizirano rešitev. Za mnoge je to naložba v zdravje, za druge novo poglavje, za vse pa eno najlepših daril, ki si jih lahko podarijo.

Družina Trampuš FOTO: Jože Suhadolnik

Družinska tradicija, ki gradi zaupanje V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA že tri desetletja posebno zgodbo ustvarja družina Trampuš, ki je svojo strokovnost prepletla s pristno človeško toplino. Dr. Zdenko Trampuš skupaj z ženo Ivano in sinom dr. Martinom Trampušem razvija kulturo, v kateri se visoka strokovna odličnost naravno dopolnjuje z osebnim pristopom. Mnogi pacienti prav zato poudarjajo, da je človeški odnos tisti ključni element, ki jim poleg strokovnega znanja daje občutek zaupanja, varnosti in sprejetosti. Prijavite se na prvi specialistično-diagnostični pregled in naredite odločilen korak k zdravju, samozavesti in udobju.

Napredna rešitev: personalizirana terapija ALL-ON-X

Težave zaradi izgube zob, slabe proteze ali pomanjkanja čeljustne kosti niso redke. Po podatkih Cleveland Clinic (https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10903-dental-implants) so popolna brezzobost, resorpcija čeljustne kosti in težave pri žvečenju med najpogostejšimi razlogi, zaradi katerih se odrasli odločajo za implantološko zdravljenje.

Takšne spremembe vplivajo na kakovost življenja. Posameznik ne more brezskrbno uživati ob hrani, pogosto se sramuje svojega videza in nasmeha, samozavest upada, družabnost pa postaja vedno bolj obremenjujoča. Sodobni implantološki protokoli zato ne nagovarjajo več samo estetike, temveč celoten spekter funkcionalnosti in udobja.

Ta celostni pristop pacientom vrača stabilen ugriz, naravno estetiko in samozavest, kar pomembno oblikuje kakovost vsakdanjega življenja in občutek splošnega zdravja. Na teh temeljih deluje tudi Ortoimplant DENTAL SPA, implantološki center odličnosti, kjer se že več kot trideset let prepletata vrhunska strokovnost in pristna skrb za pacienta. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša je klinika zrasla v referenčno ustanovo, ki ponuja popoln koncept obnove nasmeha, funkcije in udobja. Pacienti tu dobijo nekaj, kar je v sodobni medicini neprecenljivo: občutek, da je vsak korak načrtovan premišljeno, z mislijo na njihovo varnost, dobro počutje in dolgoročno zadovoljstvo.

Personaliziran ALL ON X terapijski načrt pacientu omogoča natančno načrtovano in dolgoročno stabilno rešitev. FOTO: Blaž Samec

Ortoimplant DENTAL SPA se zato osredotoča na personalizirane terapije ALL-ON-X, ki so vrh sodobne implantologije. Njihova posebnost je prilagodljivost: gre za kombinacijo naprednih tehnik, ki jih strokovnjak izbere glede na posameznikovo anatomijo, želje in pričakovane funkcionalne rezultate. Številni pacienti, ki so drugod slišali, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti zdravljenje ni izvedljivo, prav tukaj prvič dobijo možnost trajne in varne rešitve.

Odkrijte, s katerimi revolucionarnimi implantološkimi metodami vam ekipa znamenite hrvaške klinike lahko povrne zanesljiv ugriz, naravno estetiko in občutek samozavesti.

All-on-4: stabilna rešitev v najkrajšem možnem času

All-on-4 je sodobna terapija, pri kateri se celotna čeljust obnovi s štirimi vsadki, umeščenimi v optimalne anatomske točke. Dva implantata sta vstavljena pod kotom, kar omogoča izjemno stabilnost tudi tam, kjer je del kosti že resorbiran. Pacient praviloma že v nekaj dneh prejme začasni fiksni mostiček, kar pomeni hitro povrnitev funkcije in estetike.

Zygoma All-on-4: napredna rešitev za izrazito pomanjkanje kosti

Kadar je kost v zgornji čeljusti močno resorbirana in klasična implantacija ni mogoča, strokovnjaki uporabijo tehniko Zygoma All-on-4. Vsadki se sidrajo v gosto in stabilno lično kost, kar omogoča fiksno protetično rešitev brez obsežnih regeneracij ali dolgotrajnih postopkov nadomeščanja kosti. Metoda je zasnovana prav za najzahtevnejše primere atrofije in pacientom omogoča hitro, varno in predvidljivo obnovo nasmeha.

FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

Pterigoidni implantati: zanesljiva sidrišča v zadnjem delu čeljusti

Pterigoidni implantati se vstavijo v pterigoidno področje, anatomsko izjemno stabilen del zadnjega segmenta zgornje čeljusti. Ta tehnika omogoča fiksno rehabilitacijo tudi v primerih, kjer je v zadnjem delu čeljusti kost močno zmanjšana. Njena velika prednost je, da se lahko izognemo dvigu sinusa in drugim obsežnejšim kirurškim posegom.

Transnazalni implantati: rešitev za sprednji segment z ekstremnim pomanjkanjem kosti

Pri nekaterih pacientih je kost v sprednjem delu zgornje čeljusti tako zmanjšana, da standardna implantacija ni mogoča. V takih primerih se uporabijo transnazalni vsadki, ki se sidrajo v trdnejše kostne strukture ob nosni votlini. Pogosto jih kombiniramo z Zygoma All-on-4 ali pterigoidnimi implantati, kar omogoča stabilno podporo fiksnega mostička tudi v najzahtevnejših anatomskih primerih.

Individualizirani subperiostalni implantati: rešitev za primere, kjer kostnine praktično ni več

Ko pacient nima več skoraj nobene ohranjene kostne podpore, se z napredno 3D tehnologijo izdela subperiostalni vsadek, popolnoma prilagojen obliki njegove čeljusti. Implantat se namesti neposredno na kost, pod dlesnijo, in je izhod v sili, ki je hkrati estetsko in funkcionalno izjemno zanesljiva rešitev. Ta metoda omogoča fiksne zobe tudi posameznikom, ki so že desetletja uporabljali mobilne proteze in so pogosto slišali, da vsadki pri njih niso mogoči.

Preverite eno od številnih uspešnih zgodb iz ordinacije klinike Ortoimplant DENTAL SPA:

Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike. Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

Prvi specialistično-diagnostični pregled: temelj personaliziranega načrta

Pred začetkom terapije pacient opravi temeljit in neobvezujoč pregled, ki vključuje funkcijsko analizo, obsežno radiološko diagnostiko in digitalno dokumentacijo trenutnega stanja. Poseben poudarek je namenjen 3D pregledu obeh čeljusti, saj ta omogoča natančno načrtovanje terapije brez ugibanj.

Rezultat pregleda je jasen terapijski koncept, ki ga strokovnjaki predstavijo pacientu, odgovorijo na vprašanja in razložijo potek zdravljenja. Tak pristop posamezniku omogoča premišljeno odločitev in občutek varnosti.

DENTAL SPA protokol združuje medicino in dobro počutje ter pospeši okrevanje po implantoloških posegih. FOTO: Blaž Samec

DENTAL SPA izkušnja: povezava medicine in dobrega počutja

Izjemna posebnost klinike je protokol DENTAL SPA, ki gre mnogo dlje od klasičnega zobozdravstvenega obiska. Pacienti imajo dostop do limfne drenaže, ozonoterapije, intravenozne suplementacije in magnetoterapije, vse skupaj pa dopolni hiperbarična oksigenoterapija, ki pomembno pospeši celjenje in zmanjšuje tveganje zapletov.

Protokol vključuje tudi možnost analgosedacije, ki omogoča, da poseg poteka v stanju nadzorovane sproščenosti. Klinika je registrirana za anesteziologijo, zato je ta način zdravljenja varen in prilagojen posamezniku.

Poseben ambient SPA cone in Zuu Bar pacientom ponuja prostor, kjer ni običajnih zvokov, vonjev in stresa, ki jih povezujejo s stomatološkimi klinikami. Celoten proces je zasnovan tako, da ustvarja občutek zaupanja in udobja.

