Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Nakup nepremičnine ob morju danes ni več zgolj odločitev za počitnice. Za vse več kupcev pomeni kombinacijo kakovosti življenja, zasebnosti, varnosti premoženja in dolgoročne vrednosti. Pri tem ima severozahodna Istra za slovenskega kupca pomembno prednost – dovolj je blizu, da drugi dom postane del vsakdanjega življenjskega sloga.

V času spreminjajočih se trgov in naraščajočih stroškov gradnje pri nakupu nepremičnine znova stopajo v ospredje temeljne vrednote: kakovostna lokacija, preverjena gradnja, energetska učinkovitost, varnost, zasebnost in omejena ponudba kakovostnih nepremičnin.

Novigrad in severozahodna Istra sta dovolj blizu, da lastna nepremičnina ob Jadranu ni nujno le kraj za letni dopust. Postane lahko drugi dom za vikende, podaljšane oddihe, poletje, delo na daljavo ali preprosto nekaj spontanih dni ob morju.

Novigrajsko podjetje K-Invest trenutno predstavlja štiri izbrane priložnosti: zadnje razpoložljivo stanovanje v Top Hill Residence I, zadnje stanovanje v Top Hill Residence II, ekskluziven popolnoma opremljen penthouse v Novigradu in zazidljiva zemljišča v Bujah za tiste, ki želijo ustvariti lasten istrski dom.

Top Hill Residence I: zadnje stanovanje, pripravljeno za takojšnje bivanje

Top Hill Residence I FOTO: K-invest

V projektu Top Hill Residence I je na voljo le še eno stanovanje. Gre za dokončano nepremičnino v projektu, zaključenem konec leta 2025, zato kupec pred nakupom vidi, preveri in doživi natanko to, kar kupuje – brez čakanja na zaključek gradnje in brez negotovosti glede končne izvedbe.

Stanovanje ponuja približno 100 m² notranjih površin in se prodaja v celoti opremljeno ter pripravljeno za takojšnjo uporabo. Interier je opremljen z italijanskim pohištvom, svetili, zavesami in televizorji v vseh prostorih. Prihodnjemu lastniku tako ni treba po nakupu izgubljati časa z dodatnim opremljanjem, usklajevanjem izvajalcev in organizacijo del na daljavo.

Posebna vrednost stanovanja je 24 m² velika terasa, ki se nadaljuje v kar 180 m² urejenega zasebnega vrta z avtomatskim namakalnim sistemom. Stanovanje tako ponuja občutek bivanja v hiši z lastnim zunanjim prostorom, hkrati pa vse prednosti sodobnega rezidenčnega objekta.

Top Hill Residence I FOTO: K-invest

Stanovanju pripadajo dve zasebni parkirni mesti, od katerih je eno pokrito, z nameščeno polnilnico za električno vozilo, ter praktična shramba v velikosti približno 3 m².

Pri gradnji je bila posebna pozornost namenjena energetski učinkovitosti, varnosti in udobju vse leto. Velike steklene površine zagotavljajo obilico naravne svetlobe, trislojni parket, keramika velikega formata ter italijanska sanitarna oprema Pafoni in Catalano pa poudarjajo kakovost notranje opreme. Talno ogrevanje in individualni sistem ogrevanja in hlajenja DAIKIN omogočata udobno uporabo v vseh letnih časih.

Za lastnika drugega doma je pomemben občutek brezskrbnosti, tudi ko ga ni v Novigradu. Ograjen kompleks, nadzorovan dostop, videonadzor, videodomofon ter protivlomna in protipožarna vrata zagotavljajo visoko raven varnosti in zasebnosti.

100 m² notranjosti • 24 m² terase • 180 m² zasebnega vrta • popolnoma opremljeno • 2 parkirni mesti • EV-polnilnica

Oglejte si zadnje stanovanje v Top Hill Residence I

Top Hill Residence II: zasebnost, udobje in Novigrad na dosegu roke

Top Hill Residence II FOTO: K-invest

Enaka filozofija kakovosti se nadaljuje v projektu Top Hill Residence II, kjer je kupcem prav tako na voljo samo še eno stanovanje.

Stanovanje ponuja približno 82 m² notranjih površin in prostorno, 24 m² veliko teraso, ki dodatno razširi bivalni prostor in omogoča prijetno bivanje na prostem večji del leta.

Glavna spalnica je v celoti opremljena in pripravljena za uporabo, preostali del stanovanja pa prihodnjemu lastniku dopušča dovolj svobode, da ga opremi po lastnem okusu in življenjskem slogu.

Stanovanju pripadata praktična shramba v velikosti približno 5 m² in pokrito zasebno parkirno mesto s pripravo za polnilnico električnega vozila.

Top Hill Residence II FOTO: K-invest

Top Hill ni bil zasnovan kot tipična apartmajska novogradnja, namenjena zgolj poletnim mesecem. Ideja je bila ustvariti pravi drugi dom za celoletno uporabo, s kakovostnimi sistemi ogrevanja in hlajenja, funkcionalnimi tlorisi, dvigalom, nadzorovanim dostopom in visoko stopnjo varnosti.

Morje, središče Novigrada, marina, restavracije, trgovine in druge vsakodnevne vsebine so zlahka dostopni, rezidenčna lega Top Hilla pa zagotavlja mir in zasebnost zunaj največjega turističnega vrveža.

Kupec vstopa v dokončan projekt z znano kakovostjo izvedbe in urejeno dokumentacijo, brez tveganj in čakanja, povezanih z nakupom nepremičnine v zgodnji fazi gradnje.

82 m² notranjosti • 24 m² terase • opremljena glavna spalnica • 5 m² shrambe • pokrito parkirno mesto • priprava za EV-polnilnico

Oglejte si zadnje stanovanje v Top Hill Residence II

Ekskluzivni penthouse – razgled, ki ga ni mogoče zgraditi naknadno

Penthouse FOTO: K-invest

Pri najboljših nepremičninah vrednosti pogosto ne določajo le kvadratni metri. Določa jo tisto, česar ni mogoče spremeniti ali kupiti naknadno – lega, razgled, zasebnost in občutek prostora.

K-Invest v Novigradu ponuja ekskluziven zasebni penthouse s panoramskim razgledom na morje, mesto Novigrad in marino. Penthouse s približno 120 m² neto oziroma 135–140 m² bruto površine je v celoti in luksuzno opremljen ter pripravljen za takojšnjo uporabo.

Velike steklene površine povezujejo dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo s prostorno teraso. Glavna spalnica ima lastno garderobo in kopalnico, terasa z letno kuhinjo pa večji del leta deluje kot naravno nadaljevanje dnevnega prostora.

Keramika velikega formata, italijanska kopalniška oprema, talno ogrevanje, stropno hlajenje, alarmni sistem, videonadzor in dve zasebni parkirni mesti zaokrožujejo visoko raven opreme.

Penthouse FOTO: K-invest

Najvišje nadstropje zagotavlja zasebnost in mir, panoramski pogled na morje, Novigrad in marino pa je vrednost, ki je ni mogoče ustvariti ali nadomestiti naknadno.

Za kupca iz Slovenije je lahko takšna nepremičnina veliko več kot apartma ob Jadranu. Postane lahko pravi drugi dom na Mediteranu – dostopen vse leto in dovolj blizu, da ga lahko zares uporablja.

Oglejte si ekskluzivni penthouse v Novigradu

Buje – lasten dom v Istri se začne z dobro lokacijo

Zazidljivo zemljišče, Buje FOTO: K-invest

Ne iščejo vsi kupci dokončanega stanovanja. Nekateri si želijo prostora, zasebnosti in možnosti, da svoj prihodnji dom oblikujejo že od začetka.

Zanje K-Invest ponuja zazidljiva zemljišča velikosti približno 1.000 m² v Bujah, na mirni rezidenčni lokaciji v bližini vseh vsebin, potrebnih za vsakodnevno življenje.

Parcele odlikujejo pravilna oblika, ugodna konfiguracija terena in dostopna infrastruktura, ob tem pa ponujajo odprt pogled proti istrski pokrajini in morju. Lokacija omogoča gradnjo sodobne družinske hiše ali vile z bazenom, vrtom, pokritimi terasami in velikim zunanjim prostorom – doma, oblikovanega po lastnih željah in potrebah.

Velika prednost Buj je njihova lega. V bližini so Novigrad, Umag, Brtonigla in Grožnjan, pa tudi restavracije, vinske kleti, trgovine in druge vsebine severozahodne Istre. Hkrati so slovenska meja, Koper in Trst zlahka dostopni.

Za slovenskega kupca je takšno zemljišče priložnost, da v bližini Slovenije ustvari lasten dom ali vilo po svojih željah, hkrati pa pridobi kakovostno zemljišče na lokaciji z dolgoročnim razvojnim potencialom.

Oglejte si zazidljiva zemljišča v Bujah

Dolgoročna vrednost se začne pri stvareh, ki jih ni mogoče spremeniti

Cena na kvadratni meter je pomembna pri vsakem nakupu. Toda po desetih ali dvajsetih letih vrednost nepremičnine pogosto določajo prav lastnosti, ki jih po nakupu ni več mogoče spremeniti: lokacija, razgled, zasebnost, kakovost gradnje, prometna dostopnost ter bližina morja in vsakodnevnih vsebin.

Top Hill Residence I in II sta dokončana projekta z uporabnimi dovoljenji in energetskimi izkaznicami, kupcem pa so na voljo dokumentacija, specifikacija standardov in podatki o vgrajeni opremi.

Kupec torej ne kupuje vizualizacije prihodnjega projekta. Kupuje tisto, kar lahko danes vidi, preveri in takoj začne uporabljati.

V času, ko se stroški gradnje, materialov in zemljišč spreminjajo, prav takšna transparentnost dodatno zmanjšuje negotovost pri odločitvi za nakup.

Bližina, ki spremeni način uporabe drugega doma

Morda največja prednost severozahodne Istre za slovenskega kupca sploh ni nekaj, kar bi bilo zapisano v tehnični specifikaciji nepremičnine. To je preprosto dejstvo, da je – blizu.

Drugi dom ima največjo vrednost takrat, ko ga zares uporabljamo. Ne le dva tedna avgusta, temveč za vikend, podaljšan oddih, pomladne in jesenske dni ob morju, delo in počitek, družino in prijatelje.

Prav v tem je posebna vrednost kakovostne nepremičnine v Istri: hkrati je lahko življenjska izbira, materialno premoženje in dolgoročna vrednost, ki jo lahko prenesemo na naslednjo generacijo.

K-Invest – kakovost, ki jo lahko preverite pred nakupom

K-Invest svoje projekte razvija s poudarkom na kakovosti gradnje, funkcionalnosti, energetski učinkovitosti in dolgoročni vrednosti nepremičnine.

Nakup razpoložljivih nepremičnin poteka neposredno pri investitorju oziroma lastniku, z možnostjo individualnega ogleda ter pregleda dokumentacije in vgrajene opreme pred sprejetjem odločitve.

Trenutna ponudba je zelo omejena: zadnje stanovanje v Top Hill Residence I, zadnje stanovanje v Top Hill Residence II, ekskluziven zasebni penthouse v Novigradu in izbrana zazidljiva zemljišča v Bujah.

Za kupce iz Slovenije, ki razmišljajo o lastni nepremičnini v Istri, je zato morda najbolje začeti čisto preprosto: priti v Novigrad, si nepremičnine ogledati v živo in se šele nato odločiti.

K-Invest d. o. o. – Novigrad, Istra www.k-invest.hr info@k-invest.hr +385 98 255 777

Individualni ogledi nepremičnin so mogoči po predhodnem dogovoru.

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