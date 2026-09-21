  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    FOTO: K-invest
    Galerija
    FOTO: K-invest
    Naročnik oglasne vsebine je K-invest
    21. 9. 2026 | 08:36
    11:54
    A+A-

    Nakup nepremičnine ob morju danes ni več zgolj odločitev za počitnice. Za vse več kupcev pomeni kombinacijo kakovosti življenja, zasebnosti, varnosti premoženja in dolgoročne vrednosti. Pri tem ima severozahodna Istra za slovenskega kupca pomembno prednost – dovolj je blizu, da drugi dom postane del vsakdanjega življenjskega sloga.

    V času spreminjajočih se trgov in naraščajočih stroškov gradnje pri nakupu nepremičnine znova stopajo v ospredje temeljne vrednote: kakovostna lokacija, preverjena gradnja, energetska učinkovitost, varnost, zasebnost in omejena ponudba kakovostnih nepremičnin.

    Novigrad in severozahodna Istra sta dovolj blizu, da lastna nepremičnina ob Jadranu ni nujno le kraj za letni dopust. Postane lahko drugi dom za vikende, podaljšane oddihe, poletje, delo na daljavo ali preprosto nekaj spontanih dni ob morju.

    Novigrajsko podjetje K-Invest trenutno predstavlja štiri izbrane priložnosti: zadnje razpoložljivo stanovanje v Top Hill Residence I, zadnje stanovanje v Top Hill Residence II, ekskluziven popolnoma opremljen penthouse v Novigradu in zazidljiva zemljišča v Bujah za tiste, ki želijo ustvariti lasten istrski dom.

    Top Hill Residence I: zadnje stanovanje, pripravljeno za takojšnje bivanje

    Top Hill Residence I FOTO: K-invest
    Top Hill Residence I FOTO: K-invest

    V projektu Top Hill Residence I je na voljo le še eno stanovanje. Gre za dokončano nepremičnino v projektu, zaključenem konec leta 2025, zato kupec pred nakupom vidi, preveri in doživi natanko to, kar kupuje – brez čakanja na zaključek gradnje in brez negotovosti glede končne izvedbe.

    Stanovanje ponuja približno 100 m² notranjih površin in se prodaja v celoti opremljeno ter pripravljeno za takojšnjo uporabo. Interier je opremljen z italijanskim pohištvom, svetili, zavesami in televizorji v vseh prostorih. Prihodnjemu lastniku tako ni treba po nakupu izgubljati časa z dodatnim opremljanjem, usklajevanjem izvajalcev in organizacijo del na daljavo.

    Posebna vrednost stanovanja je 24 m² velika terasa, ki se nadaljuje v kar 180 m² urejenega zasebnega vrta z avtomatskim namakalnim sistemom. Stanovanje tako ponuja občutek bivanja v hiši z lastnim zunanjim prostorom, hkrati pa vse prednosti sodobnega rezidenčnega objekta.

    Top Hill Residence I FOTO: K-invest
    Top Hill Residence I FOTO: K-invest

    Stanovanju pripadajo dve zasebni parkirni mesti, od katerih je eno pokrito, z nameščeno polnilnico za električno vozilo, ter praktična shramba v velikosti približno 3 m².

    Pri gradnji je bila posebna pozornost namenjena energetski učinkovitosti, varnosti in udobju vse leto. Velike steklene površine zagotavljajo obilico naravne svetlobe, trislojni parket, keramika velikega formata ter italijanska sanitarna oprema Pafoni in Catalano pa poudarjajo kakovost notranje opreme. Talno ogrevanje in individualni sistem ogrevanja in hlajenja DAIKIN omogočata udobno uporabo v vseh letnih časih.

    Za lastnika drugega doma je pomemben občutek brezskrbnosti, tudi ko ga ni v Novigradu. Ograjen kompleks, nadzorovan dostop, videonadzor, videodomofon ter protivlomna in protipožarna vrata zagotavljajo visoko raven varnosti in zasebnosti.

    100 m² notranjosti • 24 m² terase • 180 m² zasebnega vrta • popolnoma opremljeno • 2 parkirni mesti • EV-polnilnica

    Oglejte si zadnje stanovanje v Top Hill Residence I

    Top Hill Residence II: zasebnost, udobje in Novigrad na dosegu roke

    Top Hill Residence II FOTO: K-invest
    Top Hill Residence II FOTO: K-invest

    Enaka filozofija kakovosti se nadaljuje v projektu Top Hill Residence II, kjer je kupcem prav tako na voljo samo še eno stanovanje.

    Stanovanje ponuja približno 82 m² notranjih površin in prostorno, 24 m² veliko teraso, ki dodatno razširi bivalni prostor in omogoča prijetno bivanje na prostem večji del leta.

    Glavna spalnica je v celoti opremljena in pripravljena za uporabo, preostali del stanovanja pa prihodnjemu lastniku dopušča dovolj svobode, da ga opremi po lastnem okusu in življenjskem slogu.

    Stanovanju pripadata praktična shramba v velikosti približno 5 m² in pokrito zasebno parkirno mesto s pripravo za polnilnico električnega vozila.

    Top Hill Residence II FOTO: K-invest
    Top Hill Residence II FOTO: K-invest

    Top Hill ni bil zasnovan kot tipična apartmajska novogradnja, namenjena zgolj poletnim mesecem. Ideja je bila ustvariti pravi drugi dom za celoletno uporabo, s kakovostnimi sistemi ogrevanja in hlajenja, funkcionalnimi tlorisi, dvigalom, nadzorovanim dostopom in visoko stopnjo varnosti.

    Morje, središče Novigrada, marina, restavracije, trgovine in druge vsakodnevne vsebine so zlahka dostopni, rezidenčna lega Top Hilla pa zagotavlja mir in zasebnost zunaj največjega turističnega vrveža.

    Kupec vstopa v dokončan projekt z znano kakovostjo izvedbe in urejeno dokumentacijo, brez tveganj in čakanja, povezanih z nakupom nepremičnine v zgodnji fazi gradnje.

    82 m² notranjosti • 24 m² terase • opremljena glavna spalnica • 5 m² shrambe • pokrito parkirno mesto • priprava za EV-polnilnico

    Oglejte si zadnje stanovanje v Top Hill Residence II

    Ekskluzivni penthouse – razgled, ki ga ni mogoče zgraditi naknadno

    Penthouse FOTO: K-invest
    Penthouse FOTO: K-invest

    Pri najboljših nepremičninah vrednosti pogosto ne določajo le kvadratni metri. Določa jo tisto, česar ni mogoče spremeniti ali kupiti naknadno – lega, razgled, zasebnost in občutek prostora.

    K-Invest v Novigradu ponuja ekskluziven zasebni penthouse s panoramskim razgledom na morje, mesto Novigrad in marino. Penthouse s približno 120 m² neto oziroma 135–140 m² bruto površine je v celoti in luksuzno opremljen ter pripravljen za takojšnjo uporabo.

    Velike steklene površine povezujejo dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo s prostorno teraso. Glavna spalnica ima lastno garderobo in kopalnico, terasa z letno kuhinjo pa večji del leta deluje kot naravno nadaljevanje dnevnega prostora.

    Keramika velikega formata, italijanska kopalniška oprema, talno ogrevanje, stropno hlajenje, alarmni sistem, videonadzor in dve zasebni parkirni mesti zaokrožujejo visoko raven opreme.

    Penthouse FOTO: K-invest
    Penthouse FOTO: K-invest

    Najvišje nadstropje zagotavlja zasebnost in mir, panoramski pogled na morje, Novigrad in marino pa je vrednost, ki je ni mogoče ustvariti ali nadomestiti naknadno.

    Za kupca iz Slovenije je lahko takšna nepremičnina veliko več kot apartma ob Jadranu. Postane lahko pravi drugi dom na Mediteranu – dostopen vse leto in dovolj blizu, da ga lahko zares uporablja.

    Oglejte si ekskluzivni penthouse v Novigradu

    Buje – lasten dom v Istri se začne z dobro lokacijo

    Zazidljivo zemljišče, Buje FOTO: K-invest
    Zazidljivo zemljišče, Buje FOTO: K-invest

    Ne iščejo vsi kupci dokončanega stanovanja. Nekateri si želijo prostora, zasebnosti in možnosti, da svoj prihodnji dom oblikujejo že od začetka.

    Zanje K-Invest ponuja zazidljiva zemljišča velikosti približno 1.000 m² v Bujah, na mirni rezidenčni lokaciji v bližini vseh vsebin, potrebnih za vsakodnevno življenje.

    Parcele odlikujejo pravilna oblika, ugodna konfiguracija terena in dostopna infrastruktura, ob tem pa ponujajo odprt pogled proti istrski pokrajini in morju. Lokacija omogoča gradnjo sodobne družinske hiše ali vile z bazenom, vrtom, pokritimi terasami in velikim zunanjim prostorom – doma, oblikovanega po lastnih željah in potrebah.

    Velika prednost Buj je njihova lega. V bližini so Novigrad, Umag, Brtonigla in Grožnjan, pa tudi restavracije, vinske kleti, trgovine in druge vsebine severozahodne Istre. Hkrati so slovenska meja, Koper in Trst zlahka dostopni.

    Za slovenskega kupca je takšno zemljišče priložnost, da v bližini Slovenije ustvari lasten dom ali vilo po svojih željah, hkrati pa pridobi kakovostno zemljišče na lokaciji z dolgoročnim razvojnim potencialom.

    Oglejte si zazidljiva zemljišča v Bujah

    Dolgoročna vrednost se začne pri stvareh, ki jih ni mogoče spremeniti

    Cena na kvadratni meter je pomembna pri vsakem nakupu. Toda po desetih ali dvajsetih letih vrednost nepremičnine pogosto določajo prav lastnosti, ki jih po nakupu ni več mogoče spremeniti: lokacija, razgled, zasebnost, kakovost gradnje, prometna dostopnost ter bližina morja in vsakodnevnih vsebin.

    Top Hill Residence I in II sta dokončana projekta z uporabnimi dovoljenji in energetskimi izkaznicami, kupcem pa so na voljo dokumentacija, specifikacija standardov in podatki o vgrajeni opremi.

    Kupec torej ne kupuje vizualizacije prihodnjega projekta. Kupuje tisto, kar lahko danes vidi, preveri in takoj začne uporabljati.

    V času, ko se stroški gradnje, materialov in zemljišč spreminjajo, prav takšna transparentnost dodatno zmanjšuje negotovost pri odločitvi za nakup.

    Bližina, ki spremeni način uporabe drugega doma

    Morda največja prednost severozahodne Istre za slovenskega kupca sploh ni nekaj, kar bi bilo zapisano v tehnični specifikaciji nepremičnine. To je preprosto dejstvo, da je – blizu.

    Drugi dom ima največjo vrednost takrat, ko ga zares uporabljamo. Ne le dva tedna avgusta, temveč za vikend, podaljšan oddih, pomladne in jesenske dni ob morju, delo in počitek, družino in prijatelje.

    Prav v tem je posebna vrednost kakovostne nepremičnine v Istri: hkrati je lahko življenjska izbira, materialno premoženje in dolgoročna vrednost, ki jo lahko prenesemo na naslednjo generacijo.

    K-Invest – kakovost, ki jo lahko preverite pred nakupom

    K-Invest svoje projekte razvija s poudarkom na kakovosti gradnje, funkcionalnosti, energetski učinkovitosti in dolgoročni vrednosti nepremičnine.

    Nakup razpoložljivih nepremičnin poteka neposredno pri investitorju oziroma lastniku, z možnostjo individualnega ogleda ter pregleda dokumentacije in vgrajene opreme pred sprejetjem odločitve.

    Trenutna ponudba je zelo omejena: zadnje stanovanje v Top Hill Residence I, zadnje stanovanje v Top Hill Residence II, ekskluziven zasebni penthouse v Novigradu in izbrana zazidljiva zemljišča v Bujah.

    Za kupce iz Slovenije, ki razmišljajo o lastni nepremičnini v Istri, je zato morda najbolje začeti čisto preprosto: priti v Novigrad, si nepremičnine ogledati v živo in se šele nato odločiti.

    K-Invest d. o. o. – Novigrad, Istra

    www.k-invest.hr

    info@k-invest.hr

    +385 98 255 777

    Individualni ogledi nepremičnin so mogoči po predhodnem dogovoru.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Premium
    Nedelo
    Montreal 2026

    Pogačarjeva bolniška je ura resnice

    Obveljalo je zlato športno pravilo, ljudje si najbolj želijo spremljati največje zvezdnike, ki pišejo zgodovino – ne glede na to, koliko premočni so za tekmece.
    Miha Hočevar 20. 9. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter

    Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

    Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.
    19. 9. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Tragedija pri slapu Savica: oče umrl, otrok huje poškodovan

    Gorski reševalci so oba pripravili za transport, dežurna ekipa pa je poškodovanega otroka s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana.
    20. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Po sončni nedelji prihaja vremenski preobrat, kdaj bomo zakurili?

    Začetek kurilne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C.
    20. 9. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2026: Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo?

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalizacija zdravstva

    Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

    Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
    Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Električni vozni park v podjetju

    Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

    Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
    Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

    Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Dan inovativnosti 2026

    Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

    Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    K-investpromoNovigradnepremičninestanovanjanovogradnjanakup nepremičnineTop Hill Residence ITop Hill Residence IIBujeIstraDrugi domHrvaškapenthouse
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: TOP 5 jedi za jesen

    Ko se začne jesen, na krožnikih znova iščemo tople, nasitne in domače okuse. Tokratni tedenski jedilnik je poln prav takšnih idej.
    Odprta kuhinja 21. 9. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Luka Mezgec

    Po 11 letih slovo Mezgeca: Čudoviti spomini. Čudovita prijateljstva. Hvaležen.

    Dolgoletni reprezentant je po več kot desetletju zaprl klubsko poglavje, dokončno pa se bo poslovil pred domačimi navijači.
    21. 9. 2026 | 08:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Cerkev sv. Cirila: sto deset let slovenskega središča na Manhattnu

    Zunanji minister Kajzer ob obletnici poudaril pomen narodne enotnosti.
    Barbara Kramžar 21. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Logar na obisku na Češkem

    Srečal se bo z ministrom za industrijo in se dogovarjal o sodelovanju, sestal se bo tudi s predstavniki avtomobilske industrije.
    21. 9. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Alenka Kraigher in Primož Vrhovec: Ena laž vedno potrebuje še vsaj tri nove

    Igralca nove komedije Špas teatra o igri v gledališču in na televiziji, o soigralki, ki je v resnici pevka, in zagatah, ki jih povzroči preveliko število laži.
    21. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Cerkev sv. Cirila: sto deset let slovenskega središča na Manhattnu

    Zunanji minister Kajzer ob obletnici poudaril pomen narodne enotnosti.
    Barbara Kramžar 21. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Logar na obisku na Češkem

    Srečal se bo z ministrom za industrijo in se dogovarjal o sodelovanju, sestal se bo tudi s predstavniki avtomobilske industrije.
    21. 9. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Alenka Kraigher in Primož Vrhovec: Ena laž vedno potrebuje še vsaj tri nove

    Igralca nove komedije Špas teatra o igri v gledališču in na televiziji, o soigralki, ki je v resnici pevka, in zagatah, ki jih povzroči preveliko število laži.
    21. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

    Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo