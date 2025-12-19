Je pred nami končno bel božič?

Številni mediji zadnje dni pišejo o močnem arktičnem valu, ki bo Evropo zajel 23. decembra, zapadlo bo pol metra snega, temperature pa bodo padle na manj kot minus deset stopinj Celzija. Nekateri posebej velikemu delu Nemčije in Avstrije po dolgem času napovedujejo bel božič, hladne temperature pa bodo po vsej stari celini. Ali gre za ljubiteljske vremenoslovce ali napovedi, ki nas bodo lažno zazibale v romantiko končno zasneženega božiča?

Kot pravi meteorolog Branko Gregorčič iz Agencije RS za okolje (Arso), drži, da lahko ravno okoli Božiča nad Evropo pričakujemo spremembo vremenskega režima. A modelski izračuni ECMWF in NCEP se v podrobnostih še spreminjajo. »Zelo verjetno se bo od severovzhoda ohladilo, o količini padavin pa ni tako zanesljivih napovedi. Vse bo odvisno od bližine sredozemskih ciklonov, ki bodo od sredine prihodnjega tedna naprej občasno nastajali nad zahodnim Sredozemljem in nato potovali proti vzhodu.« pojasnjuje Gregorčič

Napovedi do 10 dni lahko dnevno osvežene sicer spremljamo na spletnih straneh Arsa, a kaj več bodo objavili, ko bodo napovedi bolj enotne.