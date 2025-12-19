  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Je pred nami končno bel božič?

    Močan arktični val bo Evropo zajel okoli 23. decembra. Pričakujmo veliko spremembo vremena.
    Ravno okoli Božiča nad Evropo lahko pričakujemo spremembo vremenskega režima. Foto Shutterstock
    Ravno okoli Božiča nad Evropo lahko pričakujemo spremembo vremenskega režima. Foto Shutterstock
    T. J.
    19. 12. 2025 | 13:00
    Številni mediji zadnje dni pišejo o močnem arktičnem valu, ki bo Evropo zajel 23. decembra, zapadlo bo pol metra snega, temperature pa bodo padle na manj kot minus deset stopinj Celzija. Nekateri posebej velikemu delu Nemčije in Avstrije po dolgem času napovedujejo bel božič, hladne temperature pa bodo po vsej stari celini.  Ali gre za ljubiteljske vremenoslovce ali napovedi, ki nas bodo lažno zazibale v romantiko končno zasneženega božiča?

    Kot pravi meteorolog Branko Gregorčič iz Agencije RS za okolje (Arso), drži, da lahko ravno okoli Božiča nad Evropo pričakujemo spremembo vremenskega režima. A modelski izračuni ECMWF in NCEP se v podrobnostih še spreminjajo. »Zelo verjetno se bo od severovzhoda ohladilo, o količini padavin pa ni tako zanesljivih napovedi. Vse bo odvisno od bližine sredozemskih ciklonov, ki bodo od sredine prihodnjega tedna naprej občasno nastajali nad zahodnim Sredozemljem in nato potovali proti vzhodu.« pojasnjuje Gregorčič 

    Napovedi do 10 dni lahko dnevno osvežene sicer spremljamo na spletnih straneh Arsa, a kaj več bodo objavili, ko bodo napovedi bolj enotne.

     

    Novice  |  Svet
    USA

    Nova razkritja postavljajo Trumpa v središče Epsteinovega sveta

    Jutri se izteče zakonski rok za objavo dokumentov, povezanih s pokojnim pedofilom.
    Jure Kosec 18. 12. 2025 | 18:10
    Novice  |  Slovenija
    Zveza potrošnikov Slovenije

    V dveh izdelkih Spara in Naturete odkrili vsebnost prepovedanih pesticidov

    Prisotnost pesticidov in insekticidov lahko povzroča poškodbe živčevja, hormonske motnje in akutno zastrupitev.
    18. 12. 2025 | 10:43
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Čeferin tudi o vladi in politiki: Nikoli ne reci nikoli

    Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v intervjuju za Sobotno prilogo spregovoril o aktualnih temah v Sloveniji in na tujem.
    Jernej Suhadolnik 18. 12. 2025 | 18:15
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin: Evropski odojki so se pridružili prizadevanjem ZDA po razbitju Rusije

    Predsednica evropske komisije obljublja 90 milijard evrov za Ukrajino, tveganje za uporabo ruskega zamrznjenega premoženja pa bi si morale deliti vse članice.
    18. 12. 2025 | 12:50
    vremevremenska napovedArso

    Novice  |  Slovenija
    Zimski regres

    Delodajalec hoče naj mu delavec regres vrne v gotovini in druge nepravilnosti

    Delavska svetovalnica opozarja na številne nepravilnosti pri izplačilih zeimskega regresa.
    19. 12. 2025 | 13:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    Preimenovanje

    Kennedyjev center v Washingtonu, živi spomenik Trumpu

    Upravni odbor kulturnega centra včeraj glasoval za spremembo imena. Po novem Trump-Kennedy Center.
    Tanja Jaklič 19. 12. 2025 | 13:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vremenska napoved

    Je pred nami končno bel božič?

    Močan arktični val bo Evropo zajel okoli 23. decembra. Pričakujmo veliko spremembo vremena.
    19. 12. 2025 | 13:00
    Novice  |  Slovenija
    Eurostat

    Plače v Sloveniji pod povprečjem EU

    Nizke plače v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope so tudi posledica nizke sindikaliziranosti v teh državah, poroča Euronews.
    19. 12. 2025 | 12:52
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 12. 2025 | 12:48
