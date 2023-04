Je treba opravičevati dalajlamov objem z dečkom?

Ma Jian je roman napisal po dolgoletnem bivanju v Tibetu, kjer se je srečeval z različnimi ljudmi in območnimi običaji. Seveda je pisal o tem, kako v resnici poteka življenje na strehi sveta: Tibetanci se pozdravljajo, tako da drug drugemu pokažejo jezik, kar je izražanje vzajemnega spoštovanja in razumevanja.

Gre za običaj, ki izvira iz devetega stoletja, ko je, kot pravi legenda, v Tibetu vladal okrutni kralj Lang Darma, ki je imel črn jezik. Ljudje so začeli takrat drug drugemu kazati jezik, da bi na ta način pokazali, da nimajo nič skupnega s krutim vladarjem. Po njegovi smrti pa so s kazanjem jezika dokazovali, da niso njegova reinkarnacija.

Srečanje s stotimi učenci

Pozdravljanje s kazanjem jezika se je ohranilo vse do danes. Pred kratkim pa se je zaradi tega običaja Tenzin Gyatso, 14. dalajlama, znašel sredi problema globalnih razsežnosti. Njegov urad v Dharamsali se je moral v ponedeljek opravičiti dečku, ki mu je 87-letni menih pokazal jezik in mu ponudil, naj mu ga »sesa«.

»Njegova svetost se želi opravičiti dečku in njegovi družini pa tudi številnim prijateljem po vsem svetu. Opravičuje se zaradi bolečine, ki bi mu jo lahko prizadejale njegove besede,« piše v opravičilu. »Njegova svetost se z ljudmi, ki jih srečuje, pogosto nedolžno in veselo pošali, in to v javnosti in pred kamerami. Incident globoko obžaluje.«

Tako imenovani incident se je zgodil med srečanjem tibetanskega »živega Bude« z okoli stotimi učenci, ki so v Indiji obiskovali pouk v okviru fundacije M3M v templju McLeod Gandž v Dharamsali. Omenjena dobrodelna fundacija je bila ustanovljena na začetku pandemije covida-19, in to z namenom, da bi otrokom iz revnih podeželskih območij Indije pomagali, da si pridobijo osnovno izobrazbo. Ko je februarja letos izobraževalni program, ki ga nudi M3M, končala še ena generacija malčkov, je bila zanje največja nagrada srečanje z dalajlamo.

Eden od dečkov se je približal visokemu stolu, na katerem je sedel menih, in v angleščini vprašal, ali ga lahko objame. Dalajlama najprej ni slišal, kaj govori deček. Njegovi pomočniki so mu z obeh strani prišepetavali v uho – enkrat, drugič in tretjič. »Ok! Pridi!« je dejal.

Obtožbe na družbenih omrežjih

Deček se je približal, nasmejani menih pa mu je najprej s prstom pokazal na svoje lice. »Najprej tukaj.« Dobil je poljubček. Potem mu je ponudil svoje ustnice in rahlo sta se dotaknila še na ta način. Ko je Gyatso Tenzin dečkovo čelo prislonil ob svojega, pa mu je dejal: »Suck my tongue! Posesaj moj jezik!« in pokazal jezik. Dotaknila sta se še z vršičkoma jezikov, ob čemer se je del dalajlamovega spremstva smejal, del pa ploskal, vse skupaj pa se je končalo z nasvetom, ki ga je dečku dal tibetanski duhovnik: »Zdaj pa išči tista dobra človeška bitja, ki ustvarjajo mir in srečo. Nikar ne sledi tistim, ki ubijajo druge ljudi.« Nato je njegovo dlan položil na svoje lice, ga objel in nedolžno požgečkal pod pazduho. Dečka so s ploskanjem pospremili nazaj na njegovo mesto.

Nato pa so se začele po družbenih omrežjih širiti obtožbe na račun dalajlame in njegove »spolne zlorabe« dečka, čigar obraz je na vseh posnetkih zamegljen. Seveda so se številni uporabniki omrežij na njegovo ponudbo suck my tongue odzvali z gnusom. Težko bi v zahodnem bontonu našli kaj bolj nevljudnega od kazanja jezika. Pa vendar, je to spolna zloraba?

Dalajlama se je moral tudi pred štirimi leti opravičiti, ko je v intervjuju za BBC dejal, da bi lahko bila njegova reinkarnacija ženska, ki pa bi morala biti »privlačna«. Ko so ga napadli, češ da je to seksistična izjava, je pojasnil, da je hotel povedati samo to, da bi morala imeti ženska v vlogi dalajlame karizmo, da bi pritegnila tradicionalne vernike in jih prepričala, da takšen precedens ne pomeni, da je konec tibetanskega budizma … Ni pomagalo! Sodobna korektnost ob samostalniku »ženska« ne prenese prilastka »privlačna«.

Je treba opravičevati dalajlamov objem z dečkom? Da. Ali ne. V nobenem primeru pa ga nikakor ne smemo primerjati s katoliškimi duhovniki, ki so dečke »objemali« na svoj način. Ne, to je nekaj čisto drugega.