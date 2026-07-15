Je Urša Bačovnik Janša nova Melania Trump?

Urška Bačovnik Janša, soproga predsednika slovenske vlade Janeza Janše, je včeraj na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti z elegantnim belim kostimom in belim klobučkom. Bela obleka (kreator za zdaj ni znan) je poudarila njen brezčasen slog, klobuk pa je bil hkrati najbrž tudi praktična izbira zaradi visokih temperatur. Modni komentatorji so njen videz primerjali z elegantnimi stajlingi Melanie Trump, ki prav tako pogosto nosi bele kreacije in klobuke na uradnih dogodkih.

Na slavnostni večerji v Elizejski palači je Bačovnik Janša nosila dolgo črno obleko italijanske znamke Elisabetta Franchi. FOTO: Tom Nicholson Reuters

Dan prej je na slavnostni večerji v Elizejski palači nosila dolgo črno obleko italijanske znamke Elisabetta Franchi.

Na nedavnem vrhu Nata v Turčiji Urška Bačovnik v družbi drugih soprog, ki jih je gostila soproga turškega predsednika Emine Erdoğan. FOTO:Didem Mente Anadolu Via Reuters Connect

Na nedavnem vrhu Nata v Turčiji je Urška Bačovnik Janša po poročanju slovenskih medijev nosila prav tako belo kreacijo modne znamke Self-Portrait.

Ameriška prva dama ob obisku Francije leta 2018. FOTO: Ludovic Marin Afp

Tudi na proslavi ob dnevu državnosti je bila v belem.

Slovenski premier s soprogo ob dnevu državnsti FOTO Youtube

Ameriška prva dama slovenskih korenin že tako velja za modno ikono, pogosto pa izbere bele kreacije, posebej za slovesne in uradne dogodke, saj bela barva poudarja eleganco in prefinjenost. Klobuk pogosto nosi ob državnih slovesnostih ali drugih formalnih priložnostih, kjer dopolni svoj klasični videz.