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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Jesen ne prinaša le krajših dni, temveč tudi več udobja

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    FOTO: Loacker
    Galerija
    FOTO: Loacker
    Naročnik oglasne vsebine je Loacker
    9. 11. 2026 | 09:39
    7:30
    A+A-

    Sončni jesenski dnevi nas vabijo na sprehode v naravo, ob večerih pa si vse bolj želimo topline doma, ko si zaviti v mehko odejo brez slabe vesti prižgemo svetilko in odpremo knjigo ali pogledamo film. Ob nas je skodelica dišečega kakava, morda še kaj sladkega. Vonj po praženih lešnikih, kakavu ali čokoladi nas lahko v hipu popelje v otroštvo, ko so bili dnevi bolj brezskrbni.

    Jesen kot povabilo k počitku in sladkim razvajanjem

    Krajši dnevi in manj dnevne svetlobe lahko pri nekaterih ljudeh vplivajo tudi na razpoloženje, spanje in raven energije. Vendar pa to ni razlog, da bi se jesenski utrujenosti vdali, namesto tega si raje ustvarimo prijetne vsakodnevne rituale, v katere lahko za še dodaten občutek topline vnesemo tudi skodelico čaja, kave ali kakava ter majhne sladke dobrote, v katerih uživamo brez hitenja.

    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker

    Med okusi, ki jih povezujemo s prijetnimi jesenskimi trenutki, imajo lešniki in čokolada prav posebno mesto. Njuna kombinacija združuje značilno oreškasto aromo, nežno sladkobo in bogat okus kakava, zato se odlično ujema s toplimi napitki in sladicami, poleg tega pa so tako lešniki kot kakav vir pomembnih hranil. Njuna okusa se odlično dopolnjujeta, kar dobro vedo tudi pri podjetju Loacker, kjer sta prav lešnikova krema in kakav med prepoznavnimi sestavinami njihovih napolitank.

    Napolitanke Loacker svoj bogat vonj in poln okus dolgujejo naravi ter skrbno izbranim sestavinam, kot so italijanski lešniki, aromatični kakav in alpsko mleko. Kakovost sestavin poskrbi za pristno doživetje okusov, zato pri Loackerju ne uporabljajo dodanih arom, barvil ali konzervansov.

    Majhni užitki, za katere se vedno najde čas

    Včasih za prijetnejši dan ne potrebujemo velike spremembe. Dovolj je že kratek odmor med službenimi obveznostmi, pogovor ob kavi ali nekaj minut, ki si jih vzamemo samo zase. Takšne trenutke lahko spremljajo tudi napolitanke Loacker, ki s svojo hrustljavostjo in različnimi kremnimi nadevi ponujajo več kombinacij okusov.

    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker
    Hrustljave napolitanke Napolitaner med tremi hrustljavimi plastmi napolitank skrivajo dve plasti nežne lešnikove kreme, značilni oreškasti okus se lepo ujema s skodelico kave ali čaja. Za nekoliko izrazitejšo kakavovo aromo lahko posežemo po različici Cremkakao, ki združuje hrustljave napolitanke in kremo iz kakava ter čokolade.

    Tistim, ki imajo radi kombinacijo mlečnih in kakavovih okusov, bo bližja različica Kakav in mleko, pri kateri se tri temne kakavove plasti napolitank prepletajo z dvema plastema nežne mlečne kreme.

    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker

    Za izrazite ljubitelje čokolade pa je tu še Double Choc, pri katerem čokoladno kremo dopolnjujejo hrustljave kakavove napolitanke. Tako že prvi grižljaj združi dve različni teksturi in bogat čokoladni okus.

    Čeprav si napolitanke najlažje predstavljamo ob skodelici toplega napitka, lahko z njimi popestrimo tudi druge trenutke dneva. Zjutraj jih lahko nalomimo na manjše koščke in jih kot hrustljav dodatek potresemo po jogurtu ali skledi kosmičev, ob popoldanski kavi lahko kakšen košček pomočimo v napitek, ob koncu tedna pa jih ponudimo prijateljem na obisku. Niso pa namenjene le hitremu posladku, z njimi namreč lahko nadgradite tudi domače recepte. Eden od takšnih je kremast čokoladni puding z napolitankami Loacker. 

    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker
    Sestavine:

    • 1 liter mleka
    • 200 g sladkorja
    • 50 g grenkega kakava v prahu
    • 35 g koruznega škroba
    • ½ žličke soli
    • 20 g masla
    • 2 žlički vaniljevega ekstrakta (10 g)
    • 1 pakiranje napolitank Loacker Napolitaner (ali okus po lastni izbiri)
    • stepena sladka smetana za okras


    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker
    Priprava:

    V kozici z debelim dnom zmešajte sladkor, kakav v prahu, koruzni škrob in sol. Postopoma prilivajte mleko in ves čas mešajte z metlico, da nastane gladka zmes brez grudic.

    Kozico pristavite na srednje močan ogenj in med nenehnim mešanjem segrevajte, dokler zmes ne zavre. Nato jo med mešanjem kuhajte še približno dve minuti, da se zgosti v gladek, kremast puding.

    Kozico odstavite z ognja, dodajte maslo in vaniljev ekstrakt ter dobro premešajte. Puding razdelite v skodelice ali kozarčke in pustite, da se najprej nekoliko ohladi na sobni temperaturi. Nato ga za vsaj dve uri postavite v hladilnik.

    Pred postrežbo ga po želji okrasite s stepeno sladko smetano, v vsak kozarček pa dodajte še dve hrustljavi napolitanki Loacker Classic po lastni izbiri.

    Ko se jesenski dnevi počasi prevesijo v praznične večere

    Medtem ko z dreves še vedno padajo rumeno obarvani listi, pa nam misli že uhajajo v praznični čas. Na ulicah se pojavijo prve lesketajoče lučke, iz kuhinj zadiši po cimetu in drugih prazničnih začimbah, v trgovinah pa se police počasi polnijo z drobnimi pozornostmi za najbližje.

    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker
    Med prvimi znanilci prazničnega časa je Miklavž, ki prinaša skromne dobrote, kot so mandarine, pomaranče, orehi, suho sadje in čokolada, popolno darilo pa so lahko tudi katere od napolitank iz kolekcije Loacker, kot so Tortina in Patisserie, ki s svojimi kremnimi nadevi in čokoladnimi prelivi nekoliko drugače nadgrajujejo klasične napolitanke. Tortina Original pod plastjo mlečne čokolade združuje dve hrustljavi napolitanki in lešnikovo kremo, za ljubitelje čokoladno-lešnikovih okusov pa bo najlepše darilo Patisserie Crème Noisette, pri kateri se lešnikova krema in koščki praženih lešnikov skrivajo med dvema plastema napolitank, vse skupaj pa obdaja še mlečna čokolada.

    FOTO: Loacker
    FOTO: Loacker

    Najlepši trenutki so tisti, ki jih delimo

    Jesen in začetek zime nas vsako leto spomnita, kako prijetni so lahko preprosti trenutki. Sprehod po pisanem gozdu, klepet ob skodelici čaja, nedeljski popoldan z družino ali majhno presenečenje za nekoga, ki ga imamo radi. Čeprav se zdi, da se v hladnejših mesecih svet nekoliko upočasni, nam prav to ponuja priložnost, da več pozornosti namenimo stvarem, za katere med vsakodnevnimi obveznostmi zmanjka časa. Naj bodo letošnji jesenski in zimski dnevi polni prijetnih doživetij, toplih pogovorov in sladkih okusov, jeseni pa se razveselimo kot časa, ko si počitek privoščimo brez slabe vesti.

    Odkrijte raznolike okuse napolitank in čokoladnih dobrot Loacker ter poiščite svojo najljubšo spremljevalko sladkih jesenskih in prazničnih trenutkov.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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