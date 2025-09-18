  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče FOTO: Žiga Koren
    Galerija
    Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče FOTO: Žiga Koren
    Promo Delo
    18. 9. 2025 | 12:45
    18. 9. 2025 | 12:45
    A+A-

    Ljubitelje narave, pohodništva ali kolesarjenja vsako jesen na križišču Alp in Sredozemlja vabi pohodniški, letos pa tudi kolesarski festival – Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Ta edinstveni dogodek združuje strast do raziskovanja neokrnjene narave in kulturne dediščine, ki krasijo to slikovito dolino. Letošnja novost je tudi predstavitev vodenih butičnih doživetij, ki nosijo znak kakovosti Iz Doline Soče. V zadnjem delu Festivala pohodništva in kolesarjenja doživetje obogatita še dva velika kulinarična festivala, najprej 4. oktobra Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu, ki mu sledi 11. oktobra FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu.

    Festival, ki vabi med poti, okuse in zgodbe

    Ko Dolina Soče obleče svoje jesenske barve, vabi, da se med gorami in rekami pridružite zgodbi narave, gibanja in druženja. To je čas, ko so poti najbolj vabljive, razgledi najčistejši, okusi pa še posebej polni. Med 19. septembrom in 12. oktobrom 2025 bo dolina živela v ritmu Festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče, ki obiskovalce popelje na razgibane poti, v družbo kulturnih utrinkov in med kulinarične praznike. Festival povezuje naravo in ljudi – od pohodov, ki razkrivajo skrite kotičke, do organiziranih kolesarskih tur, spremljevalnega programa in butičnih doživetij, kjer se tradicija sreča z ustvarjalnostjo domačinov. V tem času jesen v Dolini Soče ni le letni čas, temveč praznik življenja na prostem.

    V bližini Bovca najdejo pohodniki številne tematske pohodniške poti FOTO: Jošt Gantar
    V bližini Bovca najdejo pohodniki številne tematske pohodniške poti FOTO: Jošt Gantar

    Prvi večer v Bovcu – zgodbe in glasba

    Letošnji festival bo slavnostno odprl Bovec, kjer bo 19. septembra Stergulčeva hiša prizorišče posebnega srečanja s popotnikom in predavateljem Urbanom Gregorcem. V potopisnem predavanju Pot pacifiškega grebena bo obiskovalce popeljal na eno najdaljših pohodniških poti na svetu, polno vzponov, izzivov in razgledov, ki človeka zaznamujejo za vedno. Njegova pripoved, prežeta z vztrajnostjo, povezanostjo z naravo in ljubeznijo do poti ter doživetij v naravi, nosi sporočila, ki so zapisana tudi v duhu festivala.

    Zvečer se bo dogajanje prelilo v glasbo – na odru bo nastopil Rudi Bučar, priljubljeni primorski kantavtor, ki bo s svojo energijo in istrskimi melodijami ustvaril pravo praznično vzdušje. Kombinacija zgodb in glasbe bo Dolino Soče že prvi večer ovila v festivalski utrip in napovedala pestro jesen, ki sledi.

    Pohod Livška štorja vodi po razglednih poteh v okolici Livka in združuje čudovite razglede in domače zgodbe, štorije in druženje domačinov z obiskovalci FOTO: Jošt Gantar
    Pohod Livška štorja vodi po razglednih poteh v okolici Livka in združuje čudovite razglede in domače zgodbe, štorije in druženje domačinov z obiskovalci FOTO: Jošt Gantar

    Pohodi, ki razkrivajo skrite kotičke doline

    Jedro festivala tudi letos tvorijo pohodi – na voljo jih bo kar osemnajst, raznolikih po težavnosti in vsebini. Ljubitelji lažjih sprehodov se bodo lahko podali na družinam prijazne poti ob reki in skozi slikovite vasice, izkušenejši pohodniki pa bodo svoje izzive našli na razglednih grebenih in gorskih vrhovih. Poseben pečat festivalu dajejo pohodi, ki povezujejo naravo in kulturno dediščino – eden takšnih je obisk spominske cerkve Svetega Duha v Javorci, edinstvenega spomenika miru, ki nosi znak evropske dediščine.

    Med letošnjimi pohodi najdemo tudi priljubljene stalnice, kot sta tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti in 31. tradicionalni pohod Breginj–Muzec–Breški Jalovec–Brezje, ki vsako leto poveže številne ljubitelje gora, ter nekaj popolnoma novih doživetij. Med temi izstopa Livška štorja, nezahteven, a bogat pohod, ki združuje lokalne zgodbe in poglede na skrite kotičke Livka. Čisto posebno izkušnjo pa obljublja pohod od Bovca do Rezije, ki povezuje dve dolini znotraj čezmejnega biosfernega območja Julijskih Alp. Pot se začne pri B postaji kaninske žičnice in večinoma poteka po italijanski mulatjeri čez Skutnik (Monte Guarda) do planine Kot (Coot). Festival pohodništva in kolesarjenja tako obiskovalcem ne ponuja le hoje po poteh, temveč priložnost, da Dolino Soče doživijo skozi zgodbe, razglede in srečanja, ki ostanejo še dolgo v spominu.

    Foto Foto: Žiga Koren
    Foto Foto: Žiga Koren

    Kolesarjenje – nov pogled na dolino

    Posebno mesto letos namenjamo kolesarjenju, saj se v Dolini Soče vse bolj zavedamo, da postaja nepogrešljiv del naše turistične ponudbe. Organizirane ture obiskovalce vodijo po skrbno izbranih poteh, kjer lahko brezskrbno uživajo v razgledih, vodniki pa poskrbijo za varno in sproščeno doživetje. Tako kolesarjenje v Dolini Soče ni le športna dejavnost, temveč tudi odgovoren in naravi prijazen način raziskovanja prostora.

    Poleg vodenih tur bo v novem Bike Parku Bovec mogoče obiskati tudi tečaje za začetnike in izkušene kolesarje. Ob odprtju festivala pa kolesarske navdušence tu čaka tudi posebna ugodnost – s promocijsko kodo bo vožnja z organiziranimi shuttle prevozi cenejša. Idealna priložnost, da Dolino Soče doživite na dveh kolesih.

    Kolesarska tura na Mangartsko sedlo FOTO: Žiga Koren
    Kolesarska tura na Mangartsko sedlo FOTO: Žiga Koren

    Svetovni dan turizma – dan odprtih vrat

    Festival bo prav poseben utrip dobil ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, ko bo Dolina Soče obiskovalce sprejela z odprtimi vrati svojih znamenitosti. Prost vstop bo omogočen v Tolminska korita, do slapa Kozjak in v trdnjavo Kluže. V koritih in na trdnjavi bodo organizirana brezplačna vodenja, ki bodo razkrila zgodbe teh naravnih in zgodovinskih biserov. Prav Kluže bodo tisti dan še posebej živahne, saj bo za kulturni program poskrbelo Društvo 1313.

    Fotografsko predavanje Arneja Hodaliča – Od čistilne akcije do zaklada FOTO: Arne Hodalič
    Fotografsko predavanje Arneja Hodaliča – Od čistilne akcije do zaklada FOTO: Arne Hodalič

    Spremljevalni program – kulturni in navdihujoči utrinki

    Poleg pohodov in kolesarskih tur bo festival bogat tudi s spremljevalnim programom. V petek, 26. septembra, bo v Kobaridu fotografsko predavanje Arneja Hodaliča Od čistilne akcije do zaklada, ki razkriva moč pogleda skozi objektiv, 3. oktobra pa v Tolminu predavanje Petre Majdič Naša pot, v katerem bo športnica spregovorila o vztrajnosti, padcih in zmagah.

    Med spremljevalnimi dogodki velja omeniti tudi dan odprtih vrat v spominski cerkvi Sv. Duha v Javorci (5. oktober), odprtje spominske plošče gorskemu vodniku Janezu Černuti – Vozniku v Logu pod Mangartom in prireditev ob 50. obletnici kolesarske dirke za pokal Občine Kobarid. Za zaključek bo 10. oktobra, ko bo v tolminskem kinogledališču na ogled nagrajeni film Moja Švedska: Divjina v primežu sprememb, ki je bil na Festivalu gorniškega filma 2025 izbran za najboljši film o gorski naravi in kulturi.

    Butično vodeno doživetje »Diši po gobah« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče FOTO: Žiga Koren
    Butično vodeno doživetje »Diši po gobah« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče FOTO: Žiga Koren

    Butična doživetja »Iz Doline Soče«

    Posebna obogatitev festivala so vodena butična doživetja s certifikatom kakovosti »Iz Doline Soče«. Znamka združuje najbolj predane pridelovalce in ponudnike ter jamči za avtentičnost, izvirnost in visoko kakovost doživetij.

    Obiskovalci bodo Dolino Soče spoznali na resnično poseben način – skozi naravo, kulinariko, zgodbe in tradicijo domačinov. Na Kolovratu bo skozi pripoved vojaka s soške fronte oživela zgodovina prve svetovne vojne, v Bovcu čaka kulinarično popotovanje Diši po gobah – od gozda do krožnika, kjer se nabiranje gob zaključi s skupnim kuhanjem v Bovški kuhn’ci, na Mostu na Soči pa doživetje Oko reke obiskovalce popelje skozi preteklost kraja in njegove skrite zgodbe. Butična doživetja so povabilo, da Dolino Soče raziskujete počasi, z vsemi čuti in v družbi domačinov.

    Kar dva kulinarična festivala: Jestival v Kobaridu in FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu FOTO: Žiga Koren
    Kar dva kulinarična festivala: Jestival v Kobaridu in FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu FOTO: Žiga Koren

    Okusi jeseni v Dolini Soče

    Festival pohodništva in kolesarjenja se tesno prepleta s kulinariko. Po dolini bodo restavracije pripravljale posebne Jestivalske menije, ki obiskovalce popeljejo v svet kobariških štrukljev, sirov in drugih posoških dobrot.

    Jesensko kulinarično dogajanje bosta dopolnila dva praznika okusov – Jestival, festival okusov in umetnosti v Kobaridu, ter FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu, kjer bo v ospredju priljubljena frika iz krompirja in sira. Oba dogodka bosta obiskovalce popeljala v pisan vrvež stojnic, polnih omamnih vonjav in domačih dobrot, kjer se bodo lokalne jedi in izdelki prepletali z bogatim programom in sproščenim druženjem.

    Butično vodeno doživetje »Oko reke« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče FOTO: Žiga Koren
    Butično vodeno doživetje »Oko reke« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče FOTO: Žiga Koren

    Povabilo k jesenskemu doživetju

    Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče je več kot niz dogodkov – je praznik jeseni v vsej njeni polnosti. Namenjen je družinam, posameznikom, športnim navdušencem, kulinaričnim raziskovalcem in vsem, ki si želijo aktiven in hkrati sproščen oddih.

    Med 19. septembrom in 12. oktobrom vas Dolina Soče vabi, da odkrijete njene poti, okuse in zgodbe ter skupaj z domačini praznujete lepote jeseni – peš, na kolesu ali ob mizi.

     

     

     

    Naročnik oglasne vsebine je JZ za turizem Dolina Soče

    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več

