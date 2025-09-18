Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Ljubitelje narave, pohodništva ali kolesarjenja vsako jesen na križišču Alp in Sredozemlja vabi pohodniški, letos pa tudi kolesarski festival – Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Ta edinstveni dogodek združuje strast do raziskovanja neokrnjene narave in kulturne dediščine, ki krasijo to slikovito dolino. Letošnja novost je tudi predstavitev vodenih butičnih doživetij, ki nosijo znak kakovosti Iz Doline Soče. V zadnjem delu Festivala pohodništva in kolesarjenja doživetje obogatita še dva velika kulinarična festivala, najprej 4. oktobra Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu, ki mu sledi 11. oktobra FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu.

Festival, ki vabi med poti, okuse in zgodbe

Ko Dolina Soče obleče svoje jesenske barve, vabi, da se med gorami in rekami pridružite zgodbi narave, gibanja in druženja. To je čas, ko so poti najbolj vabljive, razgledi najčistejši, okusi pa še posebej polni. Med 19. septembrom in 12. oktobrom 2025 bo dolina živela v ritmu Festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče, ki obiskovalce popelje na razgibane poti, v družbo kulturnih utrinkov in med kulinarične praznike. Festival povezuje naravo in ljudi – od pohodov, ki razkrivajo skrite kotičke, do organiziranih kolesarskih tur, spremljevalnega programa in butičnih doživetij, kjer se tradicija sreča z ustvarjalnostjo domačinov. V tem času jesen v Dolini Soče ni le letni čas, temveč praznik življenja na prostem.

V bližini Bovca najdejo pohodniki številne tematske pohodniške poti FOTO: Jošt Gantar

Prvi večer v Bovcu – zgodbe in glasba

Letošnji festival bo slavnostno odprl Bovec, kjer bo 19. septembra Stergulčeva hiša prizorišče posebnega srečanja s popotnikom in predavateljem Urbanom Gregorcem. V potopisnem predavanju Pot pacifiškega grebena bo obiskovalce popeljal na eno najdaljših pohodniških poti na svetu, polno vzponov, izzivov in razgledov, ki človeka zaznamujejo za vedno. Njegova pripoved, prežeta z vztrajnostjo, povezanostjo z naravo in ljubeznijo do poti ter doživetij v naravi, nosi sporočila, ki so zapisana tudi v duhu festivala.

Zvečer se bo dogajanje prelilo v glasbo – na odru bo nastopil Rudi Bučar, priljubljeni primorski kantavtor, ki bo s svojo energijo in istrskimi melodijami ustvaril pravo praznično vzdušje. Kombinacija zgodb in glasbe bo Dolino Soče že prvi večer ovila v festivalski utrip in napovedala pestro jesen, ki sledi.

Pohod Livška štorja vodi po razglednih poteh v okolici Livka in združuje čudovite razglede in domače zgodbe, štorije in druženje domačinov z obiskovalci FOTO: Jošt Gantar

Pohodi, ki razkrivajo skrite kotičke doline

Jedro festivala tudi letos tvorijo pohodi – na voljo jih bo kar osemnajst, raznolikih po težavnosti in vsebini. Ljubitelji lažjih sprehodov se bodo lahko podali na družinam prijazne poti ob reki in skozi slikovite vasice, izkušenejši pohodniki pa bodo svoje izzive našli na razglednih grebenih in gorskih vrhovih. Poseben pečat festivalu dajejo pohodi, ki povezujejo naravo in kulturno dediščino – eden takšnih je obisk spominske cerkve Svetega Duha v Javorci, edinstvenega spomenika miru, ki nosi znak evropske dediščine.

Med letošnjimi pohodi najdemo tudi priljubljene stalnice, kot sta tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti in 31. tradicionalni pohod Breginj–Muzec–Breški Jalovec–Brezje, ki vsako leto poveže številne ljubitelje gora, ter nekaj popolnoma novih doživetij. Med temi izstopa Livška štorja, nezahteven, a bogat pohod, ki združuje lokalne zgodbe in poglede na skrite kotičke Livka. Čisto posebno izkušnjo pa obljublja pohod od Bovca do Rezije, ki povezuje dve dolini znotraj čezmejnega biosfernega območja Julijskih Alp. Pot se začne pri B postaji kaninske žičnice in večinoma poteka po italijanski mulatjeri čez Skutnik (Monte Guarda) do planine Kot (Coot). Festival pohodništva in kolesarjenja tako obiskovalcem ne ponuja le hoje po poteh, temveč priložnost, da Dolino Soče doživijo skozi zgodbe, razglede in srečanja, ki ostanejo še dolgo v spominu.

Foto Foto: Žiga Koren

Kolesarjenje – nov pogled na dolino

Posebno mesto letos namenjamo kolesarjenju, saj se v Dolini Soče vse bolj zavedamo, da postaja nepogrešljiv del naše turistične ponudbe. Organizirane ture obiskovalce vodijo po skrbno izbranih poteh, kjer lahko brezskrbno uživajo v razgledih, vodniki pa poskrbijo za varno in sproščeno doživetje. Tako kolesarjenje v Dolini Soče ni le športna dejavnost, temveč tudi odgovoren in naravi prijazen način raziskovanja prostora.

Poleg vodenih tur bo v novem Bike Parku Bovec mogoče obiskati tudi tečaje za začetnike in izkušene kolesarje. Ob odprtju festivala pa kolesarske navdušence tu čaka tudi posebna ugodnost – s promocijsko kodo bo vožnja z organiziranimi shuttle prevozi cenejša. Idealna priložnost, da Dolino Soče doživite na dveh kolesih.

Kolesarska tura na Mangartsko sedlo FOTO: Žiga Koren

Svetovni dan turizma – dan odprtih vrat

Festival bo prav poseben utrip dobil ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, ko bo Dolina Soče obiskovalce sprejela z odprtimi vrati svojih znamenitosti. Prost vstop bo omogočen v Tolminska korita, do slapa Kozjak in v trdnjavo Kluže. V koritih in na trdnjavi bodo organizirana brezplačna vodenja, ki bodo razkrila zgodbe teh naravnih in zgodovinskih biserov. Prav Kluže bodo tisti dan še posebej živahne, saj bo za kulturni program poskrbelo Društvo 1313.

Fotografsko predavanje Arneja Hodaliča – Od čistilne akcije do zaklada FOTO: Arne Hodalič

Spremljevalni program – kulturni in navdihujoči utrinki

Poleg pohodov in kolesarskih tur bo festival bogat tudi s spremljevalnim programom. V petek, 26. septembra, bo v Kobaridu fotografsko predavanje Arneja Hodaliča Od čistilne akcije do zaklada, ki razkriva moč pogleda skozi objektiv, 3. oktobra pa v Tolminu predavanje Petre Majdič Naša pot, v katerem bo športnica spregovorila o vztrajnosti, padcih in zmagah.

Med spremljevalnimi dogodki velja omeniti tudi dan odprtih vrat v spominski cerkvi Sv. Duha v Javorci (5. oktober), odprtje spominske plošče gorskemu vodniku Janezu Černuti – Vozniku v Logu pod Mangartom in prireditev ob 50. obletnici kolesarske dirke za pokal Občine Kobarid. Za zaključek bo 10. oktobra, ko bo v tolminskem kinogledališču na ogled nagrajeni film Moja Švedska: Divjina v primežu sprememb, ki je bil na Festivalu gorniškega filma 2025 izbran za najboljši film o gorski naravi in kulturi.

Butično vodeno doživetje »Diši po gobah« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče FOTO: Žiga Koren

Butična doživetja »Iz Doline Soče«

Posebna obogatitev festivala so vodena butična doživetja s certifikatom kakovosti »Iz Doline Soče«. Znamka združuje najbolj predane pridelovalce in ponudnike ter jamči za avtentičnost, izvirnost in visoko kakovost doživetij.

Obiskovalci bodo Dolino Soče spoznali na resnično poseben način – skozi naravo, kulinariko, zgodbe in tradicijo domačinov. Na Kolovratu bo skozi pripoved vojaka s soške fronte oživela zgodovina prve svetovne vojne, v Bovcu čaka kulinarično popotovanje Diši po gobah – od gozda do krožnika, kjer se nabiranje gob zaključi s skupnim kuhanjem v Bovški kuhn’ci, na Mostu na Soči pa doživetje Oko reke obiskovalce popelje skozi preteklost kraja in njegove skrite zgodbe. Butična doživetja so povabilo, da Dolino Soče raziskujete počasi, z vsemi čuti in v družbi domačinov.

Kar dva kulinarična festivala: Jestival v Kobaridu in FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu FOTO: Žiga Koren

Okusi jeseni v Dolini Soče

Festival pohodništva in kolesarjenja se tesno prepleta s kulinariko. Po dolini bodo restavracije pripravljale posebne Jestivalske menije, ki obiskovalce popeljejo v svet kobariških štrukljev, sirov in drugih posoških dobrot.

Jesensko kulinarično dogajanje bosta dopolnila dva praznika okusov – Jestival, festival okusov in umetnosti v Kobaridu, ter FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu, kjer bo v ospredju priljubljena frika iz krompirja in sira. Oba dogodka bosta obiskovalce popeljala v pisan vrvež stojnic, polnih omamnih vonjav in domačih dobrot, kjer se bodo lokalne jedi in izdelki prepletali z bogatim programom in sproščenim druženjem.

Butično vodeno doživetje »Oko reke« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče FOTO: Žiga Koren

Povabilo k jesenskemu doživetju

Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče je več kot niz dogodkov – je praznik jeseni v vsej njeni polnosti. Namenjen je družinam, posameznikom, športnim navdušencem, kulinaričnim raziskovalcem in vsem, ki si želijo aktiven in hkrati sproščen oddih.

Med 19. septembrom in 12. oktobrom vas Dolina Soče vabi, da odkrijete njene poti, okuse in zgodbe ter skupaj z domačini praznujete lepote jeseni – peš, na kolesu ali ob mizi.

