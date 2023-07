Jeseni cvetoča močvirska parnasovka

V nadaljevanju preberite:

Leto 1973 je ponujalo nekaj okroglih obletnic, in sicer 50-letnico smrti pisatelja ter tisočletnico prve omembe Škofje Loke. Filmska upodobitev Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni se je zdela ustrezna počastitev obeh jubilejev in tako je bila sprejeta odločitev. Popotnica filmu sicer po mnenju mnogih ni bila prav obetavna. Režiser Matjaž Klopčič je bil tedaj znan predvsem po eksperimentalnih filmih brez klasičnega narativa in zgodbe, realnost se je prepletala s fikcijo, polega tega je bil meščanski človek brez afinitet do podeželja, zato je marsikdo menil, da izbira režiserja za tovrstno klasično ruralno zgodbo ni optimalna. Tudi nekateri igralci, vključno s Poldetom Bibičem, ki je upodobil ljubljanskega odvetnika Janeza, so bili pred začetkom snemanja skeptični, saj bi bil lahko film preveč romantičen oziroma sentimentalen. Vendar se je film izkazal za veliko uspešnico.