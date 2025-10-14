Jesenska Ljubljana

Danes je enkraten in poseben dan. Skupaj bova šla na prav posebno iskalno ekspedicijo. Poišči v vsakem človeku, ki ga srečaš, nekaj lepega. To je lahko preprosta podrobnost. Ni pomembno, kaj ... Zdaj pa opazuj samega sebe, kako se pri tem počutiš. In kako se odzivajo na to vpleteni ljudje. To, kar izžarevaš, se ti prej ali slej povrne! Odstavek Franza X. Bü​hlerja v knjigi Misli iz srca da misliti v zgodnjem jutru. Grem torej iskat, srečevat …

Po središču Ljubljane se razliva mehka svetloba – tista posebna, jesenska, malone zadržana. Ljudje hitijo vsak po svoji poti, meni se tokrat ne mudi. Za sprehod izberem daljšnico. Mimo predsedniške palače in velikega ginka ob Kidričevem spomeniku pred Cankarjevim domom jo mahnem po Prešernovi ulici. Zame je ena lepših, v tujini bi ji gotovo rekli avenija. Cvetličar Marjan mi na vogalu maha izza velikih hortenzij v svojstveni modri s poživljajočimi vijolično-rdečimi podtoni. Hortenzija je kakor šepetanje poslednjega poletnega vetra, nežna, a mogočna, njena oblika je kot oblak spomina. Je kot dama iz preteklih časov, v nabrani krinolini. Kot pesem, ki jo poznaš, a ne veš, kdaj si jo slišal. Hortenzija je kot Nonin objem.

Grem, v družbi hortenzije, naprej. In opazujem. Obraze, izklesane na pročeljih starih stavb. Vsak ima svoj izraz. Večinoma so otožni. Bogve, kakšno usodo so doživeli pred kamnitim obdobjem. A bodo vsaj ostali za vedno enaki. Čas jim ne zarisuje gube kakor brazde v človeški obraz.

Pri Moderni galeriji starejši gospod veselo hrani ptice, neka gospa se pri Rotarjevi krogli trudi po nemško razložiti turistoma, kje je Tivoli, čeprav so že tam. Na vrtu Pena se mlad par objema. Nepomembne stvari? Morda. A so kot nevidne niti, ki povezujejo ljudi.

Mesto je živa zgodba, stkana iz drobnih čudežev vsakdanjosti. Tudi navaden dan je lahko nekaj čisto posebnega … Za trenutek se mi je zazdelo, da mi je še hortenzija prikimala.