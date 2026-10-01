Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

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    FOTO: InnoPharma
    Galerija
    FOTO: InnoPharma
    Promo Delo
    1. 10. 2026 | 15:06
    4:51
    A+A-

    Še pred nekaj tedni smo razmišljali o dopustu in dolgih večerih, potem pa se koledar skoraj čez noč napolni s sestanki, roki, šolskimi obveznostmi, dejavnostmi otrok in opravki, ki so čez poletje lahko počakali. In nekje sredi vsega tega se pojavi vprašanje: zakaj sem že ob vstopu v jesen tako utrujen/a?

    Odgovor ni vedno samo v krajših dnevih in manj sonca. Jesen namreč ne spremeni le vremena. Poletni dnevi pogosto dopuščajo nekoliko več spontanosti, jesen pa v ospredje znova postavi urnike in rutino. Več je načrtovanja vnaprej, več usklajevanja in tudi več trenutkov, ko moramo hitro preklopiti iz ene vloge v drugo.

    Jutra se začnejo v naglici, nato sledijo služba, sestanki in telefonski klici, popoldne pa spet nove obveznosti. Dan se tako hitro spremeni v neprekinjen niz stvari, ki jih je treba nujno urediti. Ko se takšni dnevi začnejo vrstiti eden za drugim, lahko občutek jesenske utrujenosti hitro postane tudi zgodba o čustveno intenzivnem vsakdanu in pomanjkanju trenutkov, ko se lahko zares odklopimo. Zato ni presenetljivo, če imamo v tem obdobju občutek, da težje zdržimo tempo.

    Vpliv napornih dni se lahko pokaže precej bolj subtilno, kot bi pričakovali. Postanemo manj potrpežljivi. Težje ostanemo pri eni stvari. Sprememba načrtov nas zmoti bolj kot običajno. Misli nam tudi zvečer skačejo od ene obveznosti do druge.

    In prav takrat potrebujemo nekaj preprostega, kar lahko postane del našega novega vsakdana.

    FOTO: InnoPharma
    FOTO: InnoPharma

    Majhen ritual za trenutke, ko je vsega preveč

    Ni mogoče preprečiti vsake kolone, prestavljenega sestanka ali nepredvidene spremembe načrtov. Lahko pa si ustvarimo svoje male rituale za trenutke, ko začutimo, da nas tempo meče iz ravnovesja.

    Takšni rituali niso nujno veliki ali časovno zahtevni. Lahko gre za nekaj minut brez telefona, kratek sprehod, mirno kavo ali preprosto trenutek, ko se za hip ustavimo med dvema obveznostma. Bistvo ni v tem, da bi iz dneva odstranili vse, kar je naporno, ampak da si znotraj njega ustvarimo nekaj prostora, ki je namenjen samo nam.

    Del vsakodnevne rutine lahko postanejo tudi kapljice Bach RESCUE®, originalna mešanica petih Bachovih cvetnih esenc, namenjena podpori pri vsakodnevnih čustvenih izzivih. Prav njihova preprostost je tista, zaradi katere jih lahko vključimo v različne dele dneva: pred pomembnim sestankom, na poti, ob napornem dnevu v službi, pred potovanjem ali takrat, ko se je v urniku preprosto nabralo preveč stvari naenkrat.

    Pet cvetnih esenc v eni mešanici

    Kapljice Bach RESCUE® vsebujejo originalno kombinacijo petih Bachovih cvetnih esenc. Mešanico je v tridesetih letih prejšnjega stoletja oblikoval britanski zdravnik dr. Edward Bach, ki je razvil sistem 38 cvetnih esenc in jih povezal z različnimi čustvenimi stanji ter tako utemeljil svojo metodo cvetne terapije. V mešanici RESCUE® je združenih pet esenc, vsaka je povezana z določenim čustvenim izzivom: popon s pogumom, žlezava nedotika s potrpežljivostjo, srobot z zbranostjo, betlehemska zvezda s čustveno tolažbo in češnjelika sliva s samonadzorom.

    Kapljice lahko uporabljamo kadar koli v dnevu. Priporočeni način uporabe je preprost: štiri kapljice damo v kozarec vode ali jih kanemo neposredno na oziroma pod jezik.

    Kapljice ne vsebujejo alkohola, mešanica RESCUE® pa je na voljo tudi v drugih priročnih oblikah, kot so pršilo in pastile.

    Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in v spletni trgovini bachrescue.si.

    Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočena dnevna količina oziroma odmerek se ne sme prekoračiti.

    Vir: Zakon o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11), II. VRSTE ZDRAVILSKE DEJAVNOSTI, 4. člen.

    Naročnik oglasne vsebine je InnoPharma

     

     

     

     

     

     

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