Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je prejšnji torek praznoval 80-letnico obstoja, na kateri je bilo s statističnimi podatki prikazano bogato delo njegovih nekdanjih in sedanjih sodelavcev. Tema besede tedna pa naj bo droben uvid v doživljanje dela tam zaposlene dialektologinje.

Ko sem na prosojnicah predstavitve motrila platnice svojih in jezikoslovnih monografij svojih sodelavcev ter platnice knjig Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 1–3), me je prevel občutek zadovoljstva. Najbolje se namreč počutim takrat, ko mi pisanje steče po začetnem mučenju, ko komaj čakam, da opravim birokratske zahteve dneva in se posvetim študiju literature.

Presneto dober je občutek, ko na sestankih Dialektološkega oddelka po dolgem iskanju v različnih slovarjih najdemo izvor neke narečne besede, ki ga bomo pojasnili v SLA 4. Pogosto me navdušijo IT-strokovnjaki, s katerimi razvijamo DIAtlas, aplikacijo za vnos, urejanje in kartiranje dialektološkega gradiva, ko predstavijo rešitve za lažjo obdelavo velikih količin podatkov.

Beseda jezik v slovarjih na portalu Fran.

Poseben izziv je zame najti informante na obrobju slovenskega narodnostnega prostora in potem se ob snemanju vsakokrat čudim spoznanju, kako matematično natančen je vsak jezikovni sistem.

Napolnjuje me zavedanje, da je moje znanstveno delo družbeno pomembno, da prinašam skupnosti nova spoznanja o razvoju slovenskega jezika in njegovih različic. Zato sem hvaležna za strast do jezika in jezikoslovja, ki me, tako kot vse moje sodelavce, neprestano žene naprej.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Danila Zuljan Kumar.