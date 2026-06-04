Jill Biden o večeru, ko je razpadla Bidnova kampanja

V novi knjigi nekdanja prva dama ZDA razkriva, kako jo je med televizijskim soočenjem junija 2024 zajela panika.

Kaj si je v resnici mislila Jill Biden med katastrofalnim televizijskim soočenjem junija 2024, ki je zaradi nenavadnega vedenja Joeja Bidna šokiralo svet? Zajela jo je panika, vprašala se je, ali ga je morda zadela možganska kap ali pa so nanj vplivala zdravila ... Tako piše v knjigi spominov View from the East Wing (Pogled iz vzhodnega krila), ki je izšla ta teden, a mnogi komentatorji dvomijo, da je bilo soočenje res tisti prvi trenutek, ko je opazila težave. Konec koncev se je o kognitivnem stanju 46. predsednika ZDA ugibalo že dlje časa. Trenutek, ki se ga ne da razložiti Koliko je kot prva dama vedela oziroma hotela vedeti o stanju svojega soproga, je eno od vprašanj, ki si jih kot avtorica zastavlja v svojih spominih. »A namesto da bi ponudila neposredna pojasnila, trdi, da ...