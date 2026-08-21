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    Jill Biden: »Umrl bo, zato izkoristimo vsak trenutek, ki ga imamo«

    O zdravstvenem stanju bivšega ameriškega predsednika je nekdanja prva dama spregovorila v priljubljenem podkastu o osebni rasti.
    Jill Biden je priznala, da je moževa bolezen močno vplivala na oba. Spoprijemati se mora tudi z mislijo, da bo umrl. FOTO: družabna omrežja
    Galerija
    Jill Biden je priznala, da je moževa bolezen močno vplivala na oba. Spoprijemati se mora tudi z mislijo, da bo umrl. FOTO: družabna omrežja
    T. J.
    21. 8. 2026 | 11:15
    21. 8. 2026 | 11:51
    3:44
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Nekdanja ameriška prva dama, 75-letna Jill Biden, je v ponedeljek nastopila v podkastu o osebni rasti, ki ga vodi ameriška podjetnica Jamie Kern Lima, in odkrito spregovorila o tem, kako se z možem spopadata s hudo boleznijo, rakom prostate, ki se je razširil na kosti. »Seveda me je strah. Joe je skoraj deset let starejši od mene. In bolan ... Nekako si tega ne moreš izbiti iz glave.« Kot je dejala, so zadnji pregledi prinesli nekaj spodbudnih novic, vendar bolezen na kosteh ostaja, kar pri moževem zdravstvenem stanju še vedno vzbuja največjo skrb. Zdravniki so ji povedali, da verjetno ne bo umrl zaradi raka, vendar bo moral zaradi bolezni še naprej jemati zdravila. »Rak četrte stopnje človeka zelo upočasni,« je povedala. Biden, ki je bil po njenih besedah nekoč poln energije, danes nima ...
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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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