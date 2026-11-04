Jimmy Kimmel udaril po Trumpu: »Zaradi poraza že meče posodice z omako v TV«

Jimmy Kimmel je sinočnji volilni ameriški večer pospremil z ostrimi šalami na račun Donalda Trumpa. V posebni volilni izdaji oddaje Jimmy Kimmel Live! je komentiral prve volilne izide, napovedani demokratski val in Trumpove politične prioritete. Predsednika si je privoščil tudi zaradi njegovega domnevnega odziva na rezultate. Oddaja ni bila predvajana v živo, so jo pa posneli pozneje kot običajno, da je lahko voditelj v monolog vključil prve volilne rezultate. Na sporedu televizije ABC je bila ob običajni uri, ob 23.35 po vzhodnoameriškem času. Ob prvih rezultatih, ki so napovedovali uspeh demokratov, ni skrival zadovoljstva, Trumpov odziv na volilni izid pa si je predstavljal precej slikovito. »V Beli hiši pravijo, da je Trumpu že zmanjkalo posodic za omake, ki jih meče v televizor,« se ...