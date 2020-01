John Le Carré letošnji dobitnik nagrade Olofa Palmeja

Fundacija Olofa Palmeja, ki vsako leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju človekovih pravic, boja proti rasizmu, spodbujanja medkulturnega razumevanja in miru, imenovano po nekdanjem švedskem socialdemokratskem politiku, je za letošnjega dobitnika izbrala svetovno znanega britanskega romanopisca, avtorja vohunskih uspešnic, med katerimi izstopajo Krojač iz Paname, Kotlar, krojač, vojak, vohun, Ruska hiša in Vojna v ogledalu.Le Carré se bo 30. januarja, ko bo v Stockholmu potekala slovesna podelitev, pridružil Kofiju Annanu, Hansu Blixu, Václavu Havlu in drugim uglednim posameznikom, ki jim je fundacija Olofa Palmeja v preteklosti izrekla priznanje za njihovo delo.88-letni nekdanji vohun, čigar pravo ime je David Cornwell, si je nagrado prislužil s svojim angažiranim načinom pisanja, v katerem »povzdiguje svobodo posameznika in ključna vprašanja človeštva«.»[Le Carré] nas stalno poziva k razpravam o ciničnih igrah moči velikih sil, o pohlepu svetovnih korporacij, o neodgovornem ravnanju koruptivnih politikov z našim zdravjem in blaginjo, o širjenju mednarodnega kriminala, napetostih na Bližnjem vzhodu in skrb vzbujajočem vzponu fašizma in ksenofobije v Evropi in Združenih državah Amerike,« je fundacija zapisala v utemeljitvi svoje izbire letošnjega dobitnika.Nagrada zaokrožuje bogato, skoraj šest desetletij dolgo literarno kariero in vključuje tudi ček za 100.000 ameriških dolarjev. Po poročanju Guardiana bo dobitnik celoten znesek doniral nevladni organizaciji Zdravniki brez meja. Le Carré, ki je lani objavil svoj petindvajseti, po nekaterih ugibanjih celo zadnji roman, se je v preteklosti izogibal sodelovanju pri podobnih oblikah nagrajevanja. Leta 2011 je, denimo, zavrnil nominacijo za literarno nagrado Man Booker.