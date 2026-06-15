Malkovichev video pravi hit, pritožuje se kot pravi Hrvat (VIDEO)

Hrvaška se ponaša z novim promocijskim videom za njen turizem. V kratkem videoposnetku, ki si ga je ogledalo že več kot 395 tisoč ljudi, je glavno vlogo odigral svetovno znani hollywoodski igralec hrvaških korenin, John Malkovich, poleg njega pa so pomembno vlogo imeli še »Vatreni«.

Filmček z naslovom »Hrvaška, slišim, da je lepa,« je bil premierno predvajan na dogodku blizu ameriške prestolnice Washington, ki je bil ob svetovnem prvenstvu v nogometu organiziran v sodelovanju s Hrvaško nogometno zvezo.

Malkovich igra kar samega sebe – svetovno znanega, a ciničnega igralca in mračnega intelektualca, ki je prisiljen snemati oglas v državi, o kateri trdi, da ne ve ničesar. Namesto idiličnih prizorov, ki bi jih od klasičnega turističnega oglasa pričakovali, režiser Pete Radovich gledalce v zgodbo popelje skozi humorno pripoved, v kateri Malkovich nenehno godrnja in se pritožuje ter projekt opisuje kot »katastrofalen filmski neuspeh.«

Tudi Radovich, ki je sicer priznani režiser in 45-kratni dobitnik nagrade Emmy, je hrvaškega rodu. Glavnega junaka skozi celoten video spremlja lokalni agent, ki ga poizkuša prepričati z osupljivimi destinacijami, kot so Dubrovnik, Kornati, Narodni park Krka in Puljska arena, Malkovich pa na vse odgovarja s sarkazmom ali vprašanjem: »Zakaj bi kdo to počel?« Njegov sarkazem in odpor pa sčasoma premagajo spektakularne pokrajine, bogata kulinarika in sproščeno balkansko vzdušje.

Hrvaška obala, Dalmacija. FOTO: Tina Horvat

Vrhunec video doseže s prizorom, ko Malkovicha kot »tistega hollywoodskega igralca,« prepoznata dve domačinki in se nato zaključi z opazovanjem sončnega zahoda, kjer igralec z značilno zadržanostjo izreče: »Ni slabo. Sploh ni slabo,« po tem, ko je moral pri »svojih ljudeh,« kot jih imenuje, ostati še dodaten teden.

Kreativni video je požel pohvale in veliko število komentarjev, med katerimi so bili med najpogostejšimi »najboljša promocija za naš turizem doslej« ali pa »Brutalno dobro. Tako dobro, da ne morem verjeti, da smo to posneli.« V stilu videa ja padel tudi komentar, da se Malkovich »pritožuje nad vsem kot pravi Hrvat«.

Cilj dogodka je bil promocija hrvaških turističnih adutov s poudarjanjem povezave med Hrvaško in ZDA skozi šport in uspehe športnikov. Poleg ministra za turizem in šport Tončija Glavine in direktorja Hrvaške turistične skupnosti Kristjana Staničića, so se dogodka udeležili predsednik Hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić , direktorica predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v New Yorku Leila Krešić Jurić, hrvaška reprezentanca pod vodstvom selektorja Zlatka Dalića in kapetana Luke Modrića, slavni košarkar Toni Kukoč ter številni predstavniki ameriške diplomacije, turističnega in športnega sektorja ter medijev. V Dubrovniku so se zbrali tudi svetovni športni zvezdniki, kot sta LeBron James in Rafael Nadal.